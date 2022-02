Desinformation und Propaganda: Wie Russland im Netz Krieg führt

Russische Propaganda in den sozialen Medien

Die neue Taktik hat gute Gründe. Bei "kleinen" Accounts von Privatpersonen greifen Twitter und Facebook schneller durch, sie löschen Beiträge oder sperren gleich ganze Profile. Doch Accounts, die zu einer Regierung oder einem großen Medienunternehmen gehören, wird meist sehr viel mehr Freiheit gewährt. Die Sperrung von Donald Trump infolge des Sturms auf das Kapitol bleibt die Ausnahme — meist dürfen die Mächtigen der Welt in den sozialen Medien tun und lassen, was sie wollen.

Allein in den letzten Wochen kursierten in russischen Staatsmedien immer wieder Berichte über angebliche ukrainische Angriffe auf russische Soldaten. Stichhaltige Beweise dafür gab es nicht, und bei der Untersuchung der Videos kamen klare Manipulationen zum Vorschein — etwa, dass die Videos deutlich älter waren als angegeben. Dennoch wurden sie von russischen Politikern und Medien wie der staatseigenen Medienagentur RIA Novosti auf Social Media als aktuelle Meldungen verkauft.

Doch die russische Propaganda endet nicht bei Fake News. Der Putin-treue russische Ex-Präsident Dmitry Medvedev nutzte Twitter etwa, um in deutscher Sprache den Stopp der Gas-Pipeline Nord Stream 2 zu kommentieren. Und russische Regierungsbehörde verwenden immer wieder Logos und Bildsprache, um Unterstützer der Putin-Regierung auf einen militärischen Konflikt einzustimmen — etwa als das russische Außenministerium sein Profilbild auf Facebook und Twitter zu einer Grafik änderte, die das geschichtsträchtige Datum 22.02.2022 zeigt. Ein Tag, der wohl als der Beginn des russischen Vormarschs in die Ukraine in die Geschichte eingehen wird.