Wie neue Bezahlsysteme unser Geldsystem verändern könnten

Der Bitcoin – so sehr er als Spekulationsgeld immer wieder gefragt und gehypt wird – ein guter Ersatz für den Euro als Zahlungsmittel ist er sicher nicht. Diese Digitalwährung ist zu instabil – in schon ein paar Stunden kann es 10 Prozent oder mehr an Wert verlieren. Und so gibt es mittlerweile auch kaum mehr Läden und Restaurants, die Bitcoins annehmen.

Eine Geldbörse auf dem Smartphone

Andere digitale Bezahlformen florieren dagegen derzeit immer mehr. Google Pay, Apple Pay aus den USA zum Beispiel oder Alipay und WeChat aus China. „Alipay und WeChat sind einerseits auf dem Handy eine lokale Geldbörse“, sagt der ARD-Korrespondent in Shanghai Steffen Wurzel über die beiden chinesischen Apps. Man könne sich Geld auf Handy laden oder die Apps mit dem eigenen Bankkonto verknüpfen. „Wenn ich dann bei einem Einzelhändler oder im Restaurant zahle, dann wird über das Handy ein QR-Code abgescannt und fließt das Geld im Hintergrund von meinem Bankkonto auf das Bankkonto des Händlers“, so Wurzel.

Ein Problem für die Zentralbanken

Alipay und WeChat beziehungsweise die dahinterstehenden Konzerne Alibaba und Tencent organisieren dabei nicht nur das digitale Bezahlen, sondern sie bieten auch Kredite an. Ein Modell an dem sich auch andere private Konzerne insbesondere in den USA orientieren.

Der SZ-Redakteur und Autor Alexander Hagelüken skizziert in seinem aktuellen Buch, „Das Ende des Geldes wie wir es kennen“ einen Großangriff privater Digital-Unternehmen auf die Zentralbanken und die von ihnen ausgegebenen Währungen und er glaubt, dass die Konzerne einfach nicht die Richtigen sind, um ein Finanzsystem zu steuern. Er sagt: Wenn wir mit der EC-Karten zahlen, dann zahlen wir mit nationalen Lösungen. Das war Apple-Pay, Google-Pay, Facebook und Amazon machen, das seien Lösungen die transnational möglich sind. Die Grundlegende Gefahr, sei, dass die Zentralbank irgendwann die Geldschöpfung nicht mehr kontrollieren kann. „Damit würde man ein wichtiges Steuerungsinstrument aus der Hand geben, um beispielsweise Inflation oder Deflation zu bekämpfen“, so Hegelüken.

Zentralbanken spielen eine wichtige Rolle, auch und vor allem, wenn es darum geht, Krisen zu bekämpfen. Das sieht man gerade in der Corona-Krise: Die Europäische Zentralbank pumpt viele hunderte Milliarden Euro in die Märkte, Geld das letztendlich den Unternehmen hilft aber auch d, en privaten Haushalten. Wenn nun private Konzerne das Geldsystem steuern würden, dann gäbe es eine solche Finanzfeuerwehr nicht mehr, die bei Krisen einschreiten könnte.

Die Anbieter wissen alles über ihre Kunden

Und es gibt noch ein weiteres Argument, das gegen zu viel Einfluss von Digitalkonzernen auf das Finanzsystem spricht - seien es amerikanische oder auch chinesische, nämlich den Datenschutz. In China dominieren Alibaba und Tencent nicht nur bei den Bezahlsystemen, sie vergeben auch Kredite. Die Unternehmen wissen zum Beispiel, wo sich das Handy eingeloggt hat. „Wenn das Gerät öfter an einem dritten Ort ist, also nicht nur in der Arbeit oder zu Hause, dann haben sie haben Sie im Zweifelsfall einen Geliebten oder eine Geliebte und dann sind Sie nicht Kreditwürdig und bekommen keinen Kredit“, so Hagelüken. „Die wissen alles. Die Alibaba-Bank hat mal im Gespräch mit einem EU-Abgeordneten gesagt wir sind die Bank die weltweit die wenigsten Kreditausfälle hat. Warum? Weil wir alles über unsere Kunden wissen. Und jetzt können wir uns fragen wollen wir, dass eine private Institution, eine chinesische oder eine amerikanische, alles über uns wissen?“.

Es gibt Entwicklungen, die dahin führen könnten, dass das Geld wie wir es kennen verschwindet. Insofern richten sich die Blicke derzeit in Europa auf die EZB und deren Projekt einen digitalen Euro ins Rennen zu schicken. Zentralbanken oder private Unternehmen: Die Zukunft wird zeigen, wer im Finanzsystem Koch ist - und wer Kellner.

