Wie nachhaltig sind nachhaltige Influencer wirklich?

Bei Influencern denkt man gemeinhin an die Kardashian-Familie und Beauty Blogger wie “Bibi” Bianca Claßen. Allerdings geht es vielen Influencern längst nicht mehr nur um das schnöde Verkaufen von Produkten, sondern auch um den guten Zweck. Sogenannte “Sinnfluencer” versuchen, ihren Beruf mit einer guten Sache, einer Art höherem Sinn zu verbinden.

Prominentes Beispiel ist der selbsternannte Heimwerker-König und YouTuber Fynn Kliemann, der seine zahlreichen Unternehmungen stets als fair und nachhaltig bewarb, obwohl sich nun herausstellte, dass vieles vermutlich doch nicht so nachhaltig und fair war, wie angepriesen. Berichten zufolge, sollen angeblich in Portugal produzierte Corona-Schutzmasken in Bangladesch hergestellt worden sein und nachdem sich herausgestellt habe, dass die Masken auch nicht über die notwendige Schutzwirkung verfügten, seien sie an Flüchtlinge gespendet worden, um Entsorgungskosten zu sparen. Viele Medien, allen voran das ZDF-Format Neo Magazin Royale berichteten über den Fall. Geld verdienen und gleichzeitig Gutes tun - klingt das zu schön, um wahr zu sein?