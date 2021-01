Wie man sich in einer Videokonferenz vor Eindringlingen schützt

Wegen der Corona-Pandemie findet derzeit nicht nur in Bayern kein Präsenzunterricht statt. Statt dessen ist Homeschooling angesagt und fast alle Schulen arbeiten dabei auch mit Videokonferenz-Tools. Immer wieder gibt es Fälle, in denen ungebetene Gäste in Videokonferenzen oder Lernchats eindringen und beleidigende oder anzügliche Inhalte posten. Jüngst waren eine Grundschule in Abensberg, eine Mittelschule in Abensberg und eine Grundschule in Mainburg betroffen.

Die Abensberger Grundschule verwendete die Open-Source-Software Jitsi, die unter anderem deswegen beliebt ist, weil sie einfach im Browser genutzt werden kann, ohne dass man sich eine Software herunterladen muss.

Name des Chatraums sollte nicht leicht zu erraten sein

Auf der Startseite von Jitsi lässt sich im Handumdrehen ein Chatraum erstellen: Man muss nur einen Namen für den Raum in ein weißes Feld eintragen. Der Raumname sollte nicht zu kurz oder leicht erratbar sein, denn sonst kann es - wie in Abensberg - passieren, dass unerwünschte Personen dem Chat beitreten. Wenn man nur einen kurzen Namen eingibt, blendet Jitsi einen Warnhinweis ein: "Der Raumname ist unsicher. Unerwünschte Teilnehmer könnten Ihrer Konferenz beitreten." Der Raumname sollte mindestens neun Zeichen lang sein und nicht nur (Groß- und Klein-) Buchstaben, sondern auch Zahlen und Sonder- und Satzzeichen enthalten, also zum Beispiel: Klasse2b-GSAbensberg.