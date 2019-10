Wie Kriminelle IoT-Schwachstellen zu Geld machen

Es gibt eine gute und ziemlich viele schlechte Nachrichten. Die gute zuerst: Noch haben Cyberkriminelle es nicht geschafft, aus den teils gravierenden Sicherheitslücken in Internet of Things-Geräten - kurz IoT - großflächig Kapital zu schlagen. Da stehen die Hacker in weiten Teilen der Welt noch relativ am Anfang. Allerdings nicht mehr lange. Das ist schon die erste schlechte Nachricht, die eine aktuelle Studie des japanischen IT-Sicherheitsunternehmens Trend Micro zu diesem Thema für ihre Leser bereit hält.

IoT-Geräte mit Sicherheitslücken

Die zweite schlechte Nachricht: Auch wenn IoT in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug hält, vernachlässigen die Hersteller den Einbau von Sicherheitsmaßnahmen. Das berichten IT-Sicherheitsexperten auf der it-sa in Nürnberg, Europas größter Fachmesse für IT-Sicherheit.

"Es gibt kein Anreizsystem für die Hersteller, dort Sicherheit reinzubauen. Diese Geräte werden verkauft über den Preis. Es braucht eben auf Seiten der Unternehmen dann entsprechende Gegenmaßnahmen, damit diese Geräte nicht plötzlich zu Angriffsvektoren werden." - Marc Wilczek, Link11

Die Folge: Webcams, Drucker, Router und sogar mit dem Internet verbundene Industriemaschinen sind schlecht oder gar nicht gegen externe Eindringlinge geschützt. Das macht die Anwender nicht nur verwundbar, sondern in vielen Fällen auch erpressbar.

"Es ist nicht nur die Realwirtschaft, die sich digital neu erfindet. Das tut die Schattenwelt ganz genauso. Es entstehen neue Geschäftsfelder. Jeder versucht dort irgendwo eine Scheibe von dem Kuchen abzuschneiden." - Marc Wilczek, Link11

Botnetze und Schürfen von Kryptowährung

Trotzdem ist die große IoT-Apokalypse bisher ausgeblieben. Das liegt - so die IT-Forscher in ihrer Studie - vor allem daran, dass es noch keiner geschafft hat, ein funktionierendes und leicht erweiterbares Geschäftsmodell zu entwickeln.

Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem tüchtige Hacker gibt. In ihrer Studie haben die Experten von Trend Micro verschiedene Untergrund-Internet-Foren durchsucht und dokumentiert, wie Cyberkriminelle Sicherheitslücken zu Geld machen wollen.