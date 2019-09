Wie kindgerecht sind Fortnite und Co?

Das Urteil der Stiftung Warentest ist vernichtend. Keine der 14 getesteten populären Spiele-Apps für Kinder bekommt eine Empfehlung. Von Fortnite, über Candycrush und Angry Birds bis Minecraft hagelt es die Bewertung "inakzeptabel". Lediglich Pokémon Go erhält die immer noch schlechte Note "bedenklich". Und das hat Gründe.

Test aus Sicht 10-Jähriger

Diese Spiele-Apps sind nicht grundsätzlich schlecht. Die Tester interessierten sich aber für einen bestimmten Aspekt der mobilen Spielewelt und betrachtete vor allem mobile Spiele, die für Kinder zwischen 0 und 12 Jahren freigegeben sind, mit der Fragestellung: Ist das kindgerecht?

Für den Realitätscheck haben sich die Tester mit der Altersangabe 10 Jahre (sofern ein Spiel eine Altersangabe gefordert hatte) ins Spielgetümmel geworfen, sich aber auch AGBs, Datenschutz und Mechaniken wie In-App-Käufe angeschaut. Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

Extremismus und andere problematische Inhalte : In einigen Spielen (z.B. Fortnite oder Clash of Clans) können Kinder etwa auf rechtsextreme Spieler- und Clannamen stoßen, in anderen (Roblox) finden sich z.B. Spielevorschaubilder mit IS-Flagge. Außerdem fanden die Tester Verweise auf Pornoseiten in Club- und Clannamen mancher Spiele (z.B. Brawl Stars oder Clash Royale). Die Tester sind auf etwa 30 solcher problematischen Inhalte in den Spielwelten gestoßen. Zwar besitzen manche Spiele Filter oder Meldefunktionen, um diese Inhalte zu entfernen, aber längst können damit nicht alle problematischen Inhalte entfernt werden.

: Beachten Apps die DSGVO und sind Ihre Datenschutzerklärungen damit für Kinder verständlich formuliert? Nein. Hier versagen alle Spiele. Außerdem enthalten manche AGBs unzulässige Klauseln. In-App-Käufe und Pay-To-Win: Problematisch sind auch In-App-Käufe, die Spielern erlauben, im Spiel dann weitere virtuelle Gegenstände zu erwerben. Diesen beschaffen Spielern im harmloseren Fall vielleicht Schwerter, Kostüme oder Ähnliches, was lediglich einen individuelleren "Look" im Spiel erlaubt. Im deutlich problematischeren Fall verschaffen sie auch einen spielerischen Vorteil und sind quasi zum Vorankommen fast notwendig (eine Pay-To-Win-Mechanik), weil sie z.B. die Spielfigur gegenüber Mitspielern stärker macht oder schnelleren Spielfortschritt erlaubt.

Don't panic!

Das mag zunächst alles furchtbar klingen. Eine absolut klinisch sichere Umgebung in Videospielen gibt es aber nur selten - vor allem sobald es sich um Videospiele handelt, in denen Spieler gemeinsam oder gegeneinander spielen. Zwar können Spiele-Entwickler Filter und Meldefunktionen einbauen, aber sie können am Ende auch nur Leitplanken für Communities einziehen. Toxische Communities sind leider immer wieder Realität in Videospielen.

Die drastischen Beispiele, die die Stiftung Warentest über den Testzeitraum Mai bis Juli 2019 gefunden hat sind aber auch Extreme, die nicht unbedingt Teil des Spielealltags sind:

"Wir haben gezielt nach solchen Inhalten gesucht und die Funde entsprechend bewertet (inakzeptabel). Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind darauf stößt, ist nicht sehr hoch – aber sie ist durchaus realistisch. Für die Anbieter bedeutet das, dass bei Spielen mit Nutzerinteraktion (z.B. Chats) Instrumente implentiert sein müssen, die Kinder und Heranwachsende vor solchen Inhalten schützen. Auch Werbeeinblendungen müssen entsprechend überprüft werden." - Danielle Leven, Stiftung Warentest

Nachbesserungsbedarf

Dennoch macht der Test klar: Es gibt es definitiv Nachbesserungsbedarf seitens der App-Anbieter. Pay-To-Win-Elemente und In-App-Käufe müssen deutlich transparenter gemacht werden. Sobald es in Richtung Glücksspiel und Lootboxen geht, müssen klare Regeln her. Ebenso sollten Meldefunktionen und Alterschecks sinnvoll überarbeitet werden.

Die vermeintlich "naive" Herangehensweise des Tests wird den Spielen als Gesamtbetrachtung zwar nicht gerecht, aber das will sie auch nicht. Der Ansatz hat mit seinem sehr engen Zuschnitt seine Berechtigung: Kinder sind in einigen Bereichen der Spiele nicht ausreichend geschützt. Die Gründe dafür sind aber vielschichtig und ein absolutes Urteil "gutes Spiel - böses Spiel" wird hier nicht gefällt - und das ist gut so.

Problem Altersfreigabe

Es muss auch nicht jedes Spiel absolut "kindgerecht" werden. Vielleicht ist manchmal auch die Einstufung für eine höhere Altersfreigabe mit entsprechendem Alterscheck sinnvoller. Doch das ist bei Smartphone-Apps zum Teil noch eine Baustelle:

"Unsere Untersuchung zeigt mal wieder, dass die Alterseinstufung der Stores für Eltern nicht verlässlich ist. Sie ist so schon verwirrend, weil im Google Play Store eine andere Klassifikation als im Apple App Store vorgenommen wird." - Danielle Leven, Stiftung Warentest

Was können Eltern tun?

Also Spieleverbot für Kids? Nein. Wie nachhaltig ein Verbot des "bösen" Fortnite seitens der Eltern für das Kind ausfallen würde, kann man sich ausmalen. Dann wird halt heimlich oder beim Freund oder der Freundin weitergezockt.

Besser: Eltern können in App-Stores Altersbeschränkungen festlegen und In-App-Käufe blockieren. Außerdem lassen sich über zusätzliche Apps weitere Beschränkungen einziehen. Viel wichtiger ist allerdings, dass Eltern nicht nur als "Spielverderber" auftreten, sondern sich für das Spiele-Hobby interessieren, auch mal mitspielen, um sich selbst ein Bild einer Spielewelt machen zu können und mit ihren Kindern über das Spiel und über mögliche problematische Aspekte sprechen können.

Weitere Tipps für Eltern im Umgang im Videospielen finden sich zu Beispiel im Spieleratgeber NRW oder direkt bei der USK.