Wie KI Sehbehinderten in Meetings helfen könnte

Auf Konferenzen, Meeting und in Zoom-Calls läuft vieles über Mimik und Gestik. Dass manche Teilnehmer gerade zufrieden lächeln und nicken oder desinteressiert wegschauen bekommen blinde Personen nicht mit, obwohl das ein wichtiger Teil der Kommunikation ist. Künstliche Intelligenz soll für diese Menschen Gesichtsausdrücke und Geste in der Zukunft übersetzten.

Schon im Jahr 1976 hat die Silicon-Valley-Legende Ray Kurzweil das erste Text-to-Speech-Lesegerät auf den Markt gebracht. Das Gerät wurde von sehbehinderten Menschen benutzt, um sich gedruckte Texte vorlesen zu lassen. Die zu lesenden Dokumente wurden eingescannt, von einer Texterkennung-Software verarbeitet und anschließend von der Sprachausgabe wiedergegeben. Das heutige Äquivalent zu Kurzweils Maschine ist die Seeing AI-App von Microsoft, die mit KI-basierter Bilderkennung auf eine Weise „sehen“ und „lesen“ kann. Das Programm ist für Mobiltelefone kostenlos.

Mimik und Gestik sollen in Audio oder Blindenschrift übersetzt werden

Und nun möchte ein Forschungsteam von der Johannes-Kepler-Universität in Linz mithilfe von Kameras und Sensoren im Raum Mimik und Gestik in Echtzeit aufnehmen und übersetzen. Die Informationen werden dann an ein mobiles Endgerät der Nutzerinnen und Nutzern weitergeleitet. Ob das ein Kopfhörer oder ein Blindenschrift-Braille-Ausgabegerät sein wird, welches die Informationen in Blindenschrift übermittelt, ist noch unklar.

Informationen dürfen Nutzerinnen und Nutzer nicht überfordern

Um die Nutzerinnen und Nutzer nicht mit unnötigen Informationen zu überfordern und die Informationsflut besser zu sortieren, sollen die Personen einzelne Info-Kanäle abonnieren oder durch aktive Zeigegesten abfragen können, was links oder rechts von ihnen gerade passiert oder wer dort sitzt.

Bis der Algorithmus ausgereift ist und die künstliche Intelligenz im Alltag genutzt werden kann, können noch drei bis vier Jahre vergehen.

"Darüber spricht Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!