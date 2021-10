So ist es, Creatorin auf einer Plattform wie OnlyFans zu sein

Ines Bammert ist 26 Jahre alt und Medizinstudentin in Wien. Sie ist schlank, hat kastanienbraunes Haar und mehrmals pro Woche zeigt sie sich nackt im Internet. Ines ist Creatorin auf OnlyFans, einer Plattform, die insbesondere im letzten Jahr einen großen Boom erfahren hat. Creatorinnen können dort exklusive Inhalte produzieren und Follower müssen bezahlen, um zuschauen zu können. Angefangen habe sie mit Tanzvideos oder Striptease. Dann habe sie sich mehr ausprobiert und auch Nacktbilder oder Masturbationsvideos hochgeladen, sagt sie.

"Ich habe da jetzt keinen Contentplan, wie zum Beispiel 'Am Montag mach ich das, am Dienstag mach ich das', sondern es ist eher voll spontan." - Ines Bammert

Mit OnlyFans verdient sich Ines circa 200 Euro pro Monat dazu. Sie lebt nicht davon, hat noch andere finanzielle Unterstützung. Aber: Die Arbeit mache ihr unheimlich viel Spaß. "Only Fans war eigentlich sehr viel Neugierde, ich wollt es einfach mal ausprobieren. Am Anfang habe ich schon ein bisschen gezögert, ob ich das überhaupt machen will. Da gibt's ja auch Risiken: Was denken andere Leute oder die Gesellschaft oder wie ist es dann in zehn Jahren, wenn dann dein Chef es irgendwie rausfindet?" Irgendwann aber schob sie alle Bedenken beiseite. Sie zeige ihre Körper gerne. Das Geld hat auch eine gewisse Rolle gespielt, gibt sie zu. Und es sei zudem so ein Stück Bock auf Provokation gewesen, beziehungsweise der Gedanke die Nacktheit von Frauen mehr zu normalisieren.

"Das hat alles mitreingespielt und dann hab ich so gedacht: 'Ja, mach mer mal, fang mer mal an‘."

Erst der Boom - dann der Schock

Machen wir mal. Das dachten sich so einige Creatorinnen letztes Jahr. Anfang Mai 2020 gab die Plattform bekannt, dass bereits 30 Millionen Nutzerinnen registriert seien, davon ungefähr 450 Tausend Content-Macherinnen. Aktuelle Zahlen gibt es nicht, aber laut Medienberichten hat die Plattform von der Pandemie extrem profitiert. Viele Creatorinnen machen OnlyFans mittlerweile hauptberuflich.