Wie Frances Haugen für ein besseres Facebook kämpft

Als Frances Haugen am 5. Oktober vor dem US-Kongress aussagt, ist das der vorläufige Höhepunkt einer fast minutiös geplanten Veröffentlichungs-Kampagne. Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin hat vor allem ein Ziel: Mit ihren Dokumenten aus der Firmenzentrale des Social-Media-Konzerns will sie die Öffentlichkeit wachrütteln.

„Ich heiße Frances Haugen. Ich habe bei Facebook gearbeitet, weil ich anfangs dachte, das Unternehmen bringt das Beste in uns hervor. Heute sitze ich vor ihnen, weil ich überzeugt bin, dass Facebook gefährlich ist für unsere Kinder. Es sät Zwietracht und schwächt unsere Demokratie.“, Frances Haugen vor dem US-Kongress

Auf keinen Fall soll ihr widerfahren, was einer anderen Whistleblowerin, der ehemaligen Facebook-Informatikerin Sophie Zhang passiert ist. Diese hatte eine Website aufgesetzt und veröffentlicht, weshalb Facebook ihrer Meinung nach beim Thema Hassrede und Falschinformationen versagt. Zhang erzählte kürzlich im TV-Sender CNN, dass Facebook ihren Web-Server abschalten und sogar ihren Domain-Namen sperren ließ.

Untersützung von Ebay-Milliardär

Als sich Haugen im Frühjahr dazu entschließt, Auszüge ihrer Firmen-Dokumente zuerst Jeff Horwitz, einem Tech-Journalisten des Wall Street Journals im Silicon Valley zu überlassen, beginnt sie sich gleichzeitig juristisch abzusichern. Larry Lassig, bekannter Verfassungsrechtler und Professor in Harvard ist ihre erste Anlaufstelle. Er vermittelt sie an die PR-Agentur von Bill Burton, einem ehemaligen Sprecher von Barack Obama. Der arbeitet auch für die Aktivistin-Organisation “Center for Humane Technology” in San Francisco. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für eine Reform der Tech-Konzerne ein. Juristischen Beistand bekommt Haugen von “Whistleblower Aid”, ebenfalls ein gemeinnütziges Unternehmen. Beide werden finanziell unter anderem von Pierre Omidyar unterstützt. Der Milliardär hat den Online-Marktplatz Ebay gegründet.

Omidyar ist es auch, der mit seiner gemeinnützigen Firma Luminate Haugen’s derzeitige Tour in Europa organisiert hat. Im Silicon Valley hat sich mittlerweile ein festes Netzwerk zum Schutz von Hinweisgebern aus der Tech-Industrie etabliert, das vor allem mit dem Geld der Tech-Millionäre unterstützt wird, denen die Machtfülle von Facebook, Google und Amazon zu weit geht.

"Frances Haugen hat bislang alles richtig gemacht"

Bislang habe Frances Haugen in der US-Öffentlichkeit alles richtig gemacht und viele Sympathien erworben. Das meint unter anderem auch Cecilia Kang. Sie ist Journalistin bei der New York Times und berichtet über das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Tech-Unternehmen aus der US-Hauptstadt Washington. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sheera Frankel hat sie ein Buch über Facebook unter dem Titel “The Ugly Truth - Die schmutzige Wahrheit” geschrieben. Frankel zollt der 37-jährigen Haugen Respekt, weil sie der Öffentlichkeit einen ungeschminkten Einblick in Arbeitsweise von Facebook gegeben haben. „So etwas haben Kongress und Öffentlichkeit in dieser Klarheit noch nie zuvor gehört. Außerdem konnte sie ihre Aussage mit zehntausenden internen Unterlagen untermauern“, sagt Frankel.

Eine perfekte Dramaturgie

Lob gibt es auch von Roger McNamee, einem Facebook Investor der ersten Stunde und früheren Berater von Mark Zuckerberg. Heute ist er einer der größten Gegner des Konzerns.

Hinweisgeber Haugen habe die Offenlegung ihrer Facebook-Dokumente wie einen perfekten Produkt-Launch im Silicon Valley inszeniert, erzählt McNamee vor wenigen Tagen begeistert beim Websummit in Lissabon. Mir den Artikeln im Wall Street Journal, in denen ihr Name noch nicht auftauchte, habe sie zunächst Spannung erzeugt. Dann sei ihr Interview im TV-Sender CBS erschienen und dann kam die Aussage vor dem Senatsausschuss. Eine perfekte Dramaturgie, mit der Haugen eine tiefgreifende Diskussion angestoßen habe. Tech-Investor McNamee glaubt allerdings: Facebook könne erst Einhalt geboten werden, wenn dem Management des Konzerns Gefängnisstrafen drohten.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!