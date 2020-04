Wie Faktenchecks auf Facebook und Twitter funktionieren

Krisenzeiten sind immer auch Zeiten, in denen viele Falschmeldungen verbreitet werden. Während der Corona-Pandemie ist dieses Phänomen besonders stark ausgeprägt. Etwa, dass das Coronavirus in einem Labor in den USA entstanden sei. Bei BR24 deckt das Faktenfuchs-Team die wichtigsten Falschnachrichten rund um Corona auf. Viele davon werden über die sozialen Netzwerke oder über Messenger verbreitet. Die großen Player sind sich dieses Problems bewusst und gehen gegen die Verbreitung von falschen Nachrichten beziehungsweise Behauptungen zum Coronavirus vor.