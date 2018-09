Wie Facebook und Google gegen die Lüge kämpfen

Bevor es zu einer Art politischem Kampfbegriff mutierte, hatte das Wort "Fake News" eine klare Bedeutung: "Fake News", das waren schlicht falsche oder irreführende Meldungen, die sich als echte Nachrichten tarnen. Mittlerweile bezeichnen Populisten jede kritische Berichterstattung als "Fake News", doch auch das ursprüngliche Problem existiert weiter: Falschmeldungen überschwemmen weiterhin das Netz - manchmal mit dramatischen Folgen.

In Indien haben auf WhatsApp verbreitete Fake News zu Lynchmorden geführt. In Myanmar ist Facebook ein politisches Instrument für alle, die die muslimische Minderheit im Land unterdrücken wollen. Und weltweit werden politische Wahlen und Berichterstattung über Falschmeldungen beeinflusst - oft aus Russland. Die sozialen Medien stehen unter Zugzwang - und handeln mittlerweile endlich.

Wie der Fakten-Check funktioniert

Trotz aller Fortschritte in Sachen Algorithmen und künstlicher Intelligenz: Am zuverlässigsten werden Fake News immer noch von Menschen erkannt. Facebook setzt hierbei auf eine Kombination aus Community-Management und spezialisierten journalistischen Teams, die Inhalte auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen sollen.

Ein Beispiel: Ein Verschwörungsblog verbreitet die Meldung, Angela Merkel sei Hitlers Tochter. Dieser Post kann nun von Usern als falsch gemeldet werden. Wenn das genügend Leute tun oder die dazugehörige Seite schon zuvor wegen Falschmeldungen aufgefallen ist, landet das Ganze bei unabhängigen Fakt-Checkern. In den USA sind das fünf verschiedene Medien-Unternehmen, in Deutschland das Recherche-Portal Correctiv.

Wer checkt die Fakten-Checker?

In den USA ist unlängst eine Debatte darüber entbrannt, welchen Agendas die Fact-Checker selbst möglicherweise folgen. Eine Nachricht des linksliberalen Nachrichtenportals Think Progress war von Mitarbeitern einer konservativen Zeitung als "falsch" eingestuft worden - eine Interpretation, der die Urheber der Nachricht widersprechen. Wegen der Einschätzung aber wurde Think Progress im Facebook-Algorithmus heruntergestuft, die Folge: weniger Sichtbarkeit und Einnahmen für die Seite.

Die rechte Regierung um US-Präsident Trump wittert derweil eine Benachteiligung in die andere Richtung: Die Methoden von sozialen Netzwerken, gegen Hassrede vorzugehen, würden "konservative Stimmen" benachteiligen. Dies ist wohl auch einer der Gründe, weshalb die US-Kartellbehörde nun die Marktmacht der großen Internet-Unternehmen kritisch prüfen soll. Die Zerschlagung von Facebook und Google wird seit Anfang des Jahres auch von politisch unabhängiger Stelle immer wieder gefordert.

Raus aus der Filterblase

Aggressiver Kampf gegen Fake News führt also nicht nur zu weniger Fake News - sondern auch zu mehr Streit. In einer Zeit, in der soziale Netzwerke auch politisch immer schärfer kritisiert werden, kann das drastische Folgen haben. Auch deshalb hat sich eine weitere Methode im Kampf gegen Fake News herauskristallisiert: Das Fördern von alternativer Perspektiven.

- Facebook zeigt nun unter strittigen Meldungen seriöse Nachrichten zum gleichen Thema an. Das führt dazu, dass Fake News weniger oft geteilt werden

- YouTube will unter Videos, die z.B. Verschwörungstheorien propagieren, Wikipedia-Artikel verlinken

- Twitter will kontroverse Tweets mit mehr Kontext versehen, und "alternative Sichtweisen" in der Timeline stärker hervorheben

Wege zu weniger Fake News

Facebook könnte sein Fake News-Problem allmählich unter Kontrolle bekommen. Bewusste Falschmeldungen spielen laut einer Studie der Stanford und New York University eine kleinere Rolle auf der Plattform als noch Ende 2016. Trotzdem: Das Problem ist noch lange nicht ausgestanden. Auf Twitter finden Falschmeldungen nach wie vor große Verbreitung. Und YouTube, eine der größten Ressource für Verschwörungstheorien, setzt zuletzt mehr auf automatische Filter - ein Vorgehen mit Risiken.

Die Lektion bisher scheint zu sein: Das Internet, wie wir es kennen, bietet Fake News per Definition einen zu nährreichen Boden, um sie je komplett loswerden zu können. Aber gezielte Maßnahmen können ihre Verbreitung eindämmen - und den Schaden zumindest begrenzen.