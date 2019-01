15.01.2019, 16:40 Uhr

Wie es im Streit um Artikel 13 weitergeht

Am Freitag steht die nächste Abstimmungsrunde beim EU-Urheberrechtsgesetz an. Eine Hürde, die das Gesetz vermutlich nehmen wird - was aber nicht heißt, dass schon alle Fragen geklärt sind.