Truss-Rücktritt: Wie ein Salatkopf die Premierministerin bezwang

Sie hatte gerade einmal sechs Wochen durchgehalten: Die britische Premierministerin Liz Truss hat ihren Rücktritt angekündigt. Das freut die Opposition, aber nicht nur die. Einer der kuriosesten Gewinner in der britischen Regierungskrise ist: ein Salatkopf.

Salat gegen Premier

Die Geschichte begann am 14. Oktober, als der politische Druck auf Premierministerin Truss erneut massiv wuchs. Die Redaktion der britischen Boulevard-Zeitung Daily Star reagierte an diesem Tag mit einem sarkastischen Experiment. Sie richtete einen Livestream auf YouTube ein — mit einer klaren Frage: Was hält länger durch? Dieser Salatkopf oder Liz Truss?