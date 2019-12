Wie dringend braucht Wikipedia Spenden?

Zur Weihnachtszeit gehören drei Dinge: Last Christmas, das alljährliche Meckern über Last Christmas und der alljährliche Spendenaufruf auf Wikipedia. Seit einem knappen Monat erscheint für Nutzer der Online-Enzyklopädie regelmäßig ein auffälliges Fenster: "Wikipedia wird durch Spenden von durchschnittlich 23,83 € finanziert, aber 99 % der Leserinnen und Leser spenden nicht", heißt es darin, und weiter: "Es ist leicht, diese Nachricht zu ignorieren und die meisten werden das wohl tun. Wenn Sie Wikipedia nützlich finden, nehmen Sie sich an diesem Montag bitte eine Minute Zeit und geben Wikipedia mit Ihrer Spende etwas zurück."

Wohin geht eine Wikipedia-Spende?

Wer sich zu einem Klick auf einen der Spenden-Buttons entscheidet, der spendet sein Geld nicht direkt der Wikipedia, sondern der deutschen Tochtergesellschaft der Wikimedia Foundation. Das ist die gemeinnützige Stiftung, die alle Kosten der Wikipedia finanziert. Dazu gehören Kosten für Technik, Öffentlichkeitsarbeit und die Rekrutierung von Wikipedia-Nachwuchs, also den zahlreichen Freiwilligen, die weltweit an den Artikeln der Wikipedia arbeiten.

Das ist aber nicht alles. Denn zur Wikimedia Foundation gehören neben der Wikipedia noch viele andere Projekte: Etwa das Online-Lexikon Wiktionary und die Zitate-Datenbank Wikiquote. Zudem fördert die Wikimedia Foundation verschiedene Projekte, die dem Ziel der Wissensvermittlung dienen sollen.

Braucht Wikipedia dringend Spenden-Gelder?

Die Wikipedia, wie alle Projekte der Wikimedia Foundation, lässt sich nur durch Spendengelder finanzieren. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales betont gerne, dass Werbeanzeigen auf Wikipedia oder die Zusammenarbeit mit Konzernen die Unabhängigkeit der Enzyklopädie bedrohen würden. Somit bleibt der Stiftung nichts anderes übrig, als um Spenden zu bitten. Die kommen zum großen Teil von einfachen Nutzern, aber auch von größeren Unternehmen.

Wikipedia derzeit ausreichend finanziert

Allerdings sind die Kassen der Stiftung im Moment gut gefüllt. In den letzten Jahren sind die Ausgaben der Wikimedia Foundation zwar stetig gestiegen, die Einnahmen haben aber bislang mehr als Schritt gehalten. Aktuell verfügt die Stiftung über ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar.

Das heißt: Wer die Wikipedia gerne unterstützen möchte, kann mit einer Spende dabei helfen, dass die Wikimedia Foundation auch langfristig gesehen unabhängig bleiben kann. Allerdings: Nur weil die Spendenbanner häufig auftauchen, heißt das nicht, dass der Stiftung das Geld ausgeht. Im Gegenteil. Auf absehbare Zeit ist die Finanzierung der Wikipedia mehr als gesichert. Man muss also keine Angst haben, wenn man den Spendenaufruf der Wikipedia wegklickt. Die Online-Enzyklopädie wird auch morgen noch unabhängig und werbefrei sein.