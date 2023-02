Wie die Ukraine den Informationskrieg im Netz gewann

"My typical day in a bomb shelter", so heißt das Video der TikTokerin Valerisssh, das die junge Frau Anfang März 2022 auf die Kurzvideo-Plattform hochlädt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat da gerade erst begonnen. Zu stampfender Musik zeigt Valerisssh, wie sie sich im Bunker die Haare föhnt, im Bunker der Mama beim Kochen zusieht und den Bunker gelegentlich mal verlässt, um sich ihre zerstörte Heimatstadt Tschernihiw anzuschauen. Fast sieben Millionen mal wurde der kurze Clip bisher geliked, er ist zu einem Zeitdokument geworden, das die Zerstörung der Ukraine zeigt, aber auch den Wiederstandwillen der Bevölkerung.

Junge Menschen werden zu "Kriegsfluencern"

So wie Valerisssh haben viele junge Ukrainer das Netz genutzt, um auf den Krieg in ihrem Heimatland aufmerksam zu machen. Eine davon ist Marta. Als der Krieg anfängt, befindet sich die damals 21-Jährige gerade in London und beginnt auf ihrem TikTok-Kanal, über den russischen Angriff zu informieren. Über Nacht werden Martas Videos millionenfach angesehen. Die junge Studentin wird, wenn man so will, zur "Kriegsfluencerin".

"Ich habe mit TikTok angefangen, um den Rest von Europa zu erreichen und dem Ausland mehr über den Krieg in meinem Land zu erzählen", sagt Marta. Vielen Leute sei gar nicht klar gewesen, dass sich die Ukraine bereits seit acht Jahren im Krieg befunden habe. Man vertraue ihr, weil sie ein normaler Mensch sei, manche wollten auch einfach nur sehen, was Marta so macht und wie es ihr geht.

"Natürlich gibt es auch viele Hater, die nicht verstehen, dass es hier um mein Land geht und um mein Zuhause", sagt Marta. Ingesamt würden aber soziale Medien und Influencer einen wichtigen Beitrag leisten, um die Lage der Ukraine zu verstehen. "Wenn wir nicht über den Krieg sprechen, wer tut es dann? Wir wollen nicht, dass dieser Konflikt wieder nur eingefroren wird", so die junge Ukrainerin.

Der erste TikTok-Krieg

Schon ist die Rede davon, der Ukraine-Krieg sei der erste TikTok-Krieg, so wie der spanische Bürgerkrieg der erste Krieg der professionellen Kriegsfotografie, der Zweite Weltkrieg der erste Radio-Krieg oder Vietnam der erste TV-Krieg war.

Viele ukrainische Influencer nutzten ihre Reichweite, um der Welt zu zeigen, was in der Ukraine passiert – und der wichtigste ukrainische Influencer ist hierbei Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit", diesen kurzen kernigen Onliner hat Selenskyj so zwar vermutlich nie gesagt, aber er ist trotzdem wie gemacht für das Zeitalter der sozialen Medien.

Dabei gilt Selenskyj bis zum Kriegsbeginn als Leichtgewicht, als Präsident, der besser im Twittern ist als im Präsident-Sein. Doch als der Krieg beginnt, stellt sich heraus: Zu wissen, wie das Internet und soziale Medien funktionieren, kann kriegsentscheidend sein.