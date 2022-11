Twitter-Alternative: Wie funktioniert Mastodon?

Wer sich die Mastodon-App herunterlädt, muss erst einmal mit dem etwas kindischen Design klarkommen. Die ausgestorbenen Urtiere, die an unsere heutigen Elefanten erinnert, kommen hier bunt wie Teletubbies daher. Hinter dem quietschigen Äußeren verbirgt sich aber ein Kurznachrichtendienst, der das Zeug hat zu einem großen, unabhängigen Nachrichtentool. Der wesentliche Unterschied zu Twitter: Es gibt keine Aktionäre und deshalb auch keine Milliardäre, die das Unternehmen aufkaufen und nach ihrem Gusto umkrempeln können. Bei Mastodon wurde ein dezentraler Ansatz gewählt. Anstatt eines zentralen Servers, auf dem der Dienst läuft, gibt es Tausende, die unabhängig voneinander betrieben werden. Das zieht allerdings auch ein paar grundlegende Unterschiede bei der Handhabung des Dienstes nach sich.

Tröten anstatt Zwitschern

Es gilt zunächst ein paar Begriffe neu zu lernen. Bei Mastodon gibt es keine Tweets, sondern Toots (deutsch: Tröts). Wer eine Nachricht weiterleiten will, kann das auch beim Alternativ-Dienst, nur wird hier nicht mehr retweetet, sondern geboostet. Inhalt eines Toots oder Boosts kann Text, Bild oder Video sein, hier ändert sich also rein gar nichts. Aber: Anstatt 280 Zeichen wie bei Twitter, kann man bei Mastodon 500 Zeichen in einer Nachricht unterbringen.

Erst mal eine Heimat aussuchen

Wer neu ist bei Mastodon, muss sich nicht nur einen Namen und ein Passwort überlegen und seine Mail-Adresse angeben, sondern auch den Server auswählen, bei dem sie oder er in Zukunft beheimatet ist. Mastodon besteht aus einem Netzwerk von Servern, 3799 sind es Anfang November, diese Server heißen Instanzen. Jede Instanz hat eigene Regeln, Moderatoren und inhaltlichen Schwerpunkte. So gibt es welche, auf denen vor allem Musik-Themen oder Technologie-Trends besprochen werden. Andere setzten regionale Schwerpunkte, wie "freiburg.social" oder "muenchen.social". Welche Instanz am besten zu einem passt, kann man zum Beispiel hier herausfinden.

Welche Toots möchte man bekommen?

Anders als bei Twitter, gibt es bei Mastodon keinen Algorithmus, der einem die Nachrichten nach oben spült, die angeblich am besten zu einem passen. Alles kommt also zeitlich nacheinander herein. Der Neuanfang bietet nun aber die Chance, sich auf die Leute zu konzentrieren, die einem vielleicht wirklich wichtig erscheinen. Um sich mit Konten zu vernetzen, die auf der gleichen Instanz beheimatet sind, reicht es ein @-Zeichen vor den Kontonamen zu setzen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber beispielweise, ist auf der Instanz "bonn.social" unterwegs. Wer also ebenfalls dort beheimatet ist, kann sich unter @ulrichkelber mit ihm vernetzen. Wer von einer anderen Instanz kommt, muss @ulrichkelber@bonn.social eintippen.

Ordnung in die Nachrichtenflut bringen bei Mastodon verschiedene Zeitleisten. Eine persönliche Leiste listet alles auf, was einen direkt betrifft, also etwa neue Follower, oder wenn man irgendwo erwähnt worden ist. Eine lokale Zeitleiste zeigt an, was auf der eigenen Instanz, also zum Beispiel bei "muenchen.social" los ist. Außerdem kann man sich eine Zeitleiste mit eigenen Favoriten anlegen, wo dann die Toots von ausgewählten Personen landen.

Mehr Möglichkeiten zum Feinjustieren

Anders als im Vogelkäfig Twitter lässt sich bei Mastodon einiges individueller einstellen. So kann man für jeden Toot einzeln bestimmen, ob er öffentlich sein soll, oder ob ihn nur die eigenen Follower sehen dürfen. Auch wer einem folgen darf, lässt sich bei Mastodon steuern und zwar indem man sein Profil sperrt, sodass User abwarten müsse, ob sie zugelassen werden oder nicht.

Brücken zu Twitter bauen

Inzwischen kehren zwar reihenweise User Twitter den Rücken und melden sich bei Mastodon an. Trotzdem sind die allermeisten Leute noch beim Platzhirschen unterwegs und man erreicht sie oft auch nur dort. Ein Umzug des kompletten Accounts mit allen Followern geht nicht. Aber man kann ein paar Brücken schlagen zwischen den beiden Netzwerken. So lassen sich mit Crossposter beide Kanäle gleichzeitig bespielen, damit einen die Follower auf der jeweils anderen Seite nicht aus den Augen verlieren.

Wer möglichst viele seiner Follower zu Mastodon mitnehmen möchte, kann das Tool Fedfinder des österreichische Programmierers Luca Hammer ausprobieren. Hier muss man sich mit seinen Twitter-Zugangsdaten einloggen. Das Tool spuckt dann eine Liste von alten Bekanntschaften aus, die ihren Mastodon-Kontakt bei Twitter hinterlegt haben.

Hass und Fakenews auch bei Mastodon nicht ausgeschlossen

Da Mastodon ein denzentrales Netzwerk ist, in dem im Prinzip jeder einen neuen Server aufmachen kann, können sich auch unerwünschte Kanäle öffnen. So hat die mit hetzerischen Artikeln aufgefallene Plattform gab.com 2019 einen Ableger bei Mastodon gegründet. Und auch das Netzwerk von Ex-Präsident Donald Trump, Truth Social, nutzt zumindest den Programmcode von Mastodon mit. Verbieten lässt sich das alles nicht, den etablierten Server-Betreibern bleibt nur, sich nicht mit ungewünschten Neulingen zu verbinden, so dass deren User einigermaßen abgeschnitten sind vom Rest der Community.