Wie die Türkei die Meinungsfreiheit im Netz beschränkt

Es gibt in der Türkei seit 2007 ein mehrmals verschärftes Internet-Gesetz, das es der türkischen Telekommunikationsbehörde erlaubt, beliebige Webseiten binnen Stunden sperren zu lassen - ohne richterlichen Beschluss. Und genau das ist am Mittwoch wieder einmal passiert. Wie schon im September 2016, als kurdische Bürgermeister aus ihren Ämtern entfernt wurden und im Februar 2020, als die türkische Armee einen Vergeltungsangriff auf Regierungstruppen in der nordsyrischen Provinz Idlib durchgeführt hatte.

Mehrere Gesetze schränken die Meinungsfreiheit im Netz stark ein

Doch die Koalition aus der islamisch-konservativen AKP von Präsident Erdogan und der nationalistischen MHP hat noch weitere Gesetze eingeführt, die die Meinungsfreiheit im Netz einschränken. Das 2020 in Kraft getretene Gesetz für soziale Netzwerke erlaubt es der Regierung, Webseiten und soziale Netzwerke dazu zu verpflichten, missliebige Inhalte zu entfernen. Und das im Oktober 2022 verabschiedete "Desinformationsgesetz" sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren für jeden vor, der online "falsche Informationen" in der Absicht veröffentlicht, "Angst oder Panik zu schüren" oder "die Sicherheit des Landes, die öffentliche Ordnung und die allgemeine Gesundheit der Gesellschaft zu gefährden".

Dieses Gesetz ist "ein weiteres Beispiel für die zahlreichen Versuche des Landes, die Internetnutzung seiner Bürger einzuschränken", heißt es auf der Website der NGO Electronic Frontier Foundation, die sich für Bürgerrechte im digitalen Raum einsetzt.

Auch die NGO Freedom House, für Freiheitsrechte eintritt, bewertet die Internetnutzung in der Türkei als "nicht frei". In ihrer Rangliste zur Freiheit des Internets gibt sie der Türkei nur 32 von 100 möglichen Punkten

Türkischer Vizeminister: Twitter muss stärker gegen Desinformation vorgehen

Auf das Desinformationsgesetz pochte am Mittwoch auch der türkische Vizeminister für Verkehr und Infrastruktur Ömer Fatih Sayan, als er zwei Twitter-Manager, die für die internationalen Beziehungen zuständig sind, zu einer Videokonferenz lud. Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Agency berichtet, ermahnte Sayan die Twitter-Mitarbeiter, dass die Plattform die Pflicht habe, die Verbreitung von Desinformation und Falschnachrichten zu verhindern. Die Twitter-Manager hätten sich dem Bericht zufolge bereit erklärt, bei der Bekämpfung von Desinformation, "uneingeschränkt mit der Türkei zusammenzuarbeiten".

Am Mittwochabend - also nach dem Treffen zwischen Sayan und den Twitter-Vertretern - wurden die Twitter-Sperre in der Türkei wieder aufgehoben.

Es ist aber vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis die türkische Regierung die nächste Internetsperre verhängt, wenn ihr bestimmte Inhalte missfallen. Die rechtlichen Mittel dafür hat sie in den letzten Jahren geschaffen.