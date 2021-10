Wie der Facebook-Ausfall die Länder des globalen Südens traf

Am Tag als Facebook, Whatsapp und Instagram plötzlich nicht mehr funktionierten, haben sich viele darüber via Twitter lustig gemacht. Messenger-Dienste wie Signal oder Telegramm bekamen plötzlich hunderttausende neue Nutzerinnen und Nutzer. Sarah Aoun in New York wurde mit jeder Stunde, in der der Ausfall länger dauerte, nervöser. Sie ist im Libanon geboren und aufgewachsen, Millionen ihrer Landsleute haben in den vergangenen Jahren ihre Heimat verlassen. "In den Stunden, wo Facebook nicht mehr funktionierte, waren die Libanesen im Ausland komplett von ihren Familien und den Nachrichten aus der Heimat abgeschnitten. Das haben quasi alle zu spüren bekommen", erzählt Aoun.

Im Hauptberuf ist Aoun bei dem gemeinnützigen Investmentfonds “Open Technology Fund” Vize-Chefin. Die Firma unterstützt Angebote wie den Tor-Browser oder Apps wie den hoch verschlüsselten Signal-Messenger, der gemeinwohlorientiert ist. Sie erzählt, dass im Kongo offizielle Regierungsstellen sogar via Twitter mitgeteilt hätten, dass nur Facebook nicht funktioniere und man den Zugang der Bevölkerung zum Internet nicht abgeschaltet habe.

Facebook = Internet

Für die meisten Menschen in den USA und Europa war der Ausfall der verschiedenen Facebook-Angebote ein Ärgernis. In vielen Ländern im Rest der Welt wird Facebook aber oft mit dem Internet gleichgesetzt. Man muss sich nur einmal die Zahl der Mitglieder des kalifornischen Konzerns anschauen. Mehr als 3,5 Milliarden Menschen nutzen eines der Facebook-Angebote. Die meisten User hat das Social Media Unternehmen in Indien, wo geschätzt 340 Millionen Menschen die Dienste nutzen. Zum Vergleich: in den USA sind es 200 Millionen.

Zero-Rating-Verträge

Facebook hat in den vergangenen Jahren vor allem in Entwicklungsländer investiert. Der Konzern von Mark Zuckerberg hat dazu mit Satelliten, Drohnen und flächendeckendem Wifi experimentiert. Am Ende kristallisierte sich heraus, dass die Partnerschaft mit Mobilfunk-Anbietern in Afrika und Asien am meisten bringe. "Bestimmte Telefongesellschaften haben mit Facebook sogenannte Zero-Rating-Verträge abgeschlossen. Es gibt sie schon seit einigen Jahren. Im Grunde bedeutet das, dass Facebook-Dienste nicht auf das Datenvolumen der Kunden angerechnet werden", erzählt Sarah Aoun im Gespräch mit der ARD. Wenn man also ein Handy hat, aber nicht unbedingt Geld ausgeben will, um zu telefonieren, kann man immer noch auf Facebook-Apps zugreifen und bezahlt zwischen 3 und 5 Dollar pro Monat für ein Datenpaket. Damit hat man dann Zugang zu allen Facebook-Apps, kann aber den Rest des Internets nicht nutzen.

Nur Indien wehrte sich gegen die Facebook-Umarmung

Seit fast zehn Jahren ist Facebook mit diesen Geschäftspraktiken in vielen Ländern Afrikas und Asiens aktiv - ohne dass davon besonders Notiz in Europa oder den USA genommen wird. Nur einmal hat sich ein Land gewehrt. In Indien wurden dem Konzern 2016 die kostenlosen Vorzugs-Angebote untersagt, weil sie die Netz-Neutralität gefährdeten. Das hat den Silicon Valley Konzern aber nicht von einer weiteren Expansion abgehalten. Den gesponserten Facebook-Zugang gibt es mit Stand von vor zwei Jahren in rund 65 Ländern, gut 30 davon befinden sich in allein Afrika.

"Es ist wirklich wichtig, über die Folgen nachzudenken, wenn ein riesiges Unternehmen wie Facebook so viele andere Unternehmen wie WhatsApp oder Instagram aufkauft. Dann hat das auch immer Konsequenzen für die Menschen", sagt Sarah Aoun. Man müsse sich in Europa und den USA endlich Gedanken machen, wie man mit Konzernen wie Facebook in Zukunft umgehen wolle.

Facebook braucht Afrika

Für Facebook dürften viele Märkte in Afrika oder Asien unattraktiv sein, weil ihre Kaufkraft niedrig ist. Der Konzern scheint aber ein ganz anderes Interesse zu verfolgen: Nutzerzahlen. Je mehr Userinnen und User das Unternehmen in seinen Quartalsberichten ausweisen kann, umso mehr steigt sein Aktienkurs und kann es Geld für seine Werbung verlangen.

