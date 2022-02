Wie das Silicon Valley die Ukraine unterstützt

Für die Plattform bedeutet das besondere Herausforderungen: So hat Twitter am Wochenende alle Werbeanzeigen in Russland und der Ukraine deaktiviert. Russland hat am Montag reagiert - und den Zugang zu Twitter innerhalb der Landesgrenzen wohl gesperrt. Vermutlich geht es darum, den Informationsfluss im Land zu kontrollieren.

Elon Musk verspricht Hilfe

Auch Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk hat Hilfe versprochen: Das Starlink-System soll der Ukraine schnelles Internet liefern, das nicht von russischen Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur gestört werden kann.

Ob und inwiefern Starlink der Ukraine tatsächlich hilft, ist jedoch nicht von ukrainischen Quellen bestätigt.