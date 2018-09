Wie das Netz das #BRDuell erlebte

Das Darknet ist ein Teil des Internets, der eher im Verborgenen liegt, viele Mythen ranken sich um diesen Teil des Netzes. Der bayerische Ministerpräsident argumentierte an einer Stelle für das umstrittene Polizeiaufgabengesetzt, in dem er sagte, dass dieses Vorhaben gegen das Darknet schütze. Das Darknet an sich ist aber keineswegs nur ein krimineller Raum, sondern auch eine Rückzugsmöglichkeit für jeden, der auf Anonymität angewiesen ist, etwa in autoritären Staaten. Zudem erscheint es fraglich, ob das Polizeiaufgabengesetzt Ermittlungen im Darknet wirklich erleichtert.