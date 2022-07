Wie DALL·E KI-Bildgeneratoren Vorurteile verbreiten

Dem Hinweis des OpenAI Teams folgend, fand das AI + Automation Lab des Bayerischen Rundfunks in seinen Stichproben mittels Craiyon ebenfalls eine Überrepräsentation weißer Menschen und westlicher Konzepte, zum Beispiel bei Bildern von Hochzeiten, Restaurantbesuchen und Sportereignissen. Von den Entwicklern von DALL·E2 heißt es dazu:

Das Standardverhalten des DALL·E 2 Preview neigt dazu, verstärkt Bilder von Menschen zu erzeugen, die als Weiß angesehen werden und Bilder von westlichen Konzepten im Allgemeinen.

Eine erfolgreiche Person ist den Versuchen mit Craiyon zufolge weiß und vorwiegend männlich, genau wie Ärzte oder Software-Entwickler. Obdachlose werden kauernd, halb verdeckt mit abgewandtem Gesicht dargestellt. Einziger Anhaltspunkt dafür, dass es sich bei den Obdachlosen um Menschen handelt, ist ihre Körperhaltung.

Darüber hinaus zeigte sich ein ausgeprägtes Ungleichgewicht in der Verteilung der Geschlechter bei bestimmten Berufsgruppen. So ist ein CEO klar als Mann dargestellt, ein “Personal Assistant” als Frau. Menschen anderer Hautfarbe fanden sich in den Stichproben kaum, lediglich im Zusammenhang mit Armut oder Sport.