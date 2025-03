Wie ChatGPT und Co. zum digitalen Organisationshelfer werden

Moderne KI-Tools sind Meister im Strukturieren, Analysieren und Organisieren. Aber wie bringt man den KI-Datenexperten in den Alltag? Gregor und Fritz nehmen sich Anwendungsfälle aus Privatleben und Berufswelt vor und erforschen die Fähigkeiten von einfachen Sprachmodellen bis hin zu spezialisierter Datensoftware in großen Unternehmen. Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, Speaker und Berater, u.a. beim Bayerischen Rundfunk. Fritz Espenlaub ist freier Journalist und Ökonom. Er arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und das Tech-Magazin 1E9. In dieser Folge: 0:00 Der beste KI-Use-Case aller Zeiten 2:50 Einfache Sprachmodelle 11:00 "Reasoning”-Sprachmodelle 23:30 Data Analyst und Claude Artifacts 30:50 SAP und Palantir 35:30 Was haben wir mit KI gemacht? Links: Bilder bearbeiten mit Google Gemini - Link zur "Was haben wir mit KI gemacht?”-Rubrik https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/gemini-flash-viel-wirbel-um-googles-neue-bild-ki,UfjG4Pn Podcast-Tipp: 1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit https://www.ardaudiothek.de/sendung/1-plus-1-freundschaft-auf-zeit/10710985/ o1 findet Fehler in Pfannenwender-Studie https://x.com/emollick/status/1868329599438037491 ChatGPT o1: Die KI grübelt jetzt https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/chatgpt-o1-die-ki-gruebelt-jetzt,UOF5SB1 "Deep Research": Welche KI recherchiert am besten? https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/deep-research-welche-ki-recherchiert-am-besten,Udj4dWQ SAP übertrifft eigene Ziele - und will weiter wachsen https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-ki-cloud-konzernumbau-sap-uebertrifft-eigene-ziele-102.html Palantir: Schafft die Polizei den gläsernen Bürger? https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/polizei-analyse-software-palantir-101.html Erwähnte Chatbots https://chatgpt.com/ https://claude.ai/ https://chat.mistral.ai/chat Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Elisa Harlan, Franziska Hübl, Marie Kilg, Mark Kleber, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an kipodcast@br.de. Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!