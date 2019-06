Wie bleibt Europa am Ball? Antworten aus Bayreuth

Wettlauf zwischen USA, China und EU?

Auf dem DLD Campus Bayreuth ging es diese Woche nicht nur um politische Lösungen für die Digitalisierung und den Kontakt von Unternehmern und Studierenden - auch der Vergleich zwischen Europa und den Großmächten China und den USA wurde immer wieder zum Thema. Philipp Zimmermann vom Roboter-Startup Franka Emika begann seinen Vortrag mit einer Grafik, in der ein kleiner Roboter mit EU-Flagge von den fortschrittlichen China- und USA-Robotern auf der Rennstrecke abgehängt wird. Auch in anderen Feldern wie der Künstlichen Intelligenz, Blockchain und Online-Handel wurden ähnliche Bilder verwendet.

Patrick Boos: Die Baur-Gruppe findet ihre Nische

Patrick Boos war einer der Gäste, die das so nicht hinnehmen wollten: Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Baur-Gruppe, einem fränkischen Unternehmen. Als Versandhändler hat er starke Konkurrenz: Vom chinesischen Konzern Alibaba beispielsweise, der seinen eigenen Vertreter zur DLD geschickt hatte.

"Natürlich kann man viel von Alibaba lernen", sagte Boos im Gespräch mit BR24. "Alibaba hat in kürzester Zeit es geschafft, zum weltweit führenden Marktplatz zu werden, mit unfassbarer User-Experience für den Kunden. Aber natürlich sind sie Konkurrenten genauso wie Amazon auch. Natürlich ist es für uns als relativ kleines lokales regionales Unternehmen schwer, uns mit den unglaublichen finanziellen Ressourcen zu messen, die Unternehmen wie Amazon und Alibaba haben."

Wie er es trotzdem schaffen will? "Wir versuchen, unsere Nische zu finden. Und insbesondere im Bereich Mode und Wohnen ein inspirierendes Shopping-Erlebnis für die Kundin und den Kunden zu schaffen, was wiederum Alibaba als Marktplatz oder auch Amazon als Marktplatz nicht in der Form kann."

Hans Ulrich Gumbrecht: Man kann vom Silicon Valley lernen

Aber muss man - jenseits von einzelnen Unternehmen - alles zu einem Wettlauf zwischen den Großmächten erklären? Eine Stimme auf dem DLD Campus, die sich klar dagegen aussprach, war der Geisteswissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht. Er lehrt an der Stanford University nahe des Silicon Valley - und erklärte, was man von dem Geist der Unternehmer dort lernen könne:

"Eine Frage wie 'Ist das eine amerikanische Softwarefirma oder eine chinesische Softwarefirma?', die krieg ich eigentlich nur Europa", sagte er im Gespräch. "Wenn ich mit Leuten im Silicon Valley rede - viele von denen sind Amerikaner, viele von denen sind keine Amerikaner - da macht man keinen Unterschied. Man fragt, ob die Firma gut ist oder nicht."

Den Wettlauf zwischen Europa, China und den USA, wie er immer wieder heraufbeschworen wird, verglich Gumbrecht mit Medaillen-Spiegeln bei den Olympischen Spielen. Das würde aber "wahrscheinlich auch rein philosophisch nicht passen", meinte er. "Weil da so viele verschiedene Faktoren reinkommen, dass man eigentlich nicht sagen kann: 'Diese Nation ist elektronisch fortgeschrittener als jene andere.'"