Wie Bayern den Energieverbrauch der Zukunft berechnet

Die hohen Energiepreise zeigen: Nicht nur Deutschland braucht die Energiewende - auch Bayern. Wenn künftig mehr Leute mit Wärmepumpe heizen und auch noch deutlich mehr Elektroautos herumfahren, wird der Energiebedarf sogar enorm steigen. Um so wichtiger ist es zu wissen, wann wo wie viel Energie benötigt wird.

Das lässt sich mit Hilfe digitaler Zwillinge herausfinden: So werden virtuelle Modelle von realen Objekten oder Prozessen bezeichnet. Das können Produkte, Maschinen oder auch ganze Städte sein. Die bayerische Regierung wird künftig auf den "Digitalen Energie Zwilling Bayern" zurückgreifen können, der den Energieverbrauch im Freistaat simuliert.

Virtuelles Modell simuliert den Energieverbrauch der Zukunft

Der Technologiekonzern Siemens hat das virtuelle Modell am Mittwoch auf einer Pressekonferenz des bayerischen Digitalministeriums vorgestellt. Damit lässt sich zum einen der Status Quo abbilden: Wo wird gerade wie viel Strom erzeugt?

Aber auch die Zukunft lässt sich zumindest simulieren. Und zwar in verschiedenen Szenarien: Das sogenannte Dekarbonisierungs-Szenario sieht so aus: Der Stromverbrauch durch Elektroautos und Wärmepumpen steigt - und trotzdem soll kein CO2 mehr ausgestoßen werden. Schließlich will Bayern bis 2040 klimaneutral werden. Der Digitale Zwilling rechnet dann aus, welche Energiemenge in so einem Szenario benötigt wird - und welche ersetzt werden müsste, wenn man Kohle- und Gaskraftwerke abschalten würde. Nicht nur für ganz Bayern, sondern auch für die sieben bayerischen Regierungsbezirke.

Entscheidungsgrundlage für die bayerische Energiepolitik

Digitalministerin Judith Gerlach verspricht sich konkreten Nutzen vom Digitalen Energie Zwilling Bayern die Grundlage, auf der die Politik über den Energiemix der Zukunft entscheiden kann: "Was machen wir, wenn bestimmte Kraftwerke wegfallen? Was fehlt uns dann im Delta, was wir an Energie brauchen? Entscheidet man sich, sich Atomkraft zu verlängern, entscheidet man sich, mehr Windkraftanlagen hinzustellen?" Die Schlussfolgerung, welche Energie sinnvoll ist, sei politisch. "Aber der digitale Energie-Zwilling ist die Grundlage, mit der wir solche Entscheidungen dann überhaupt treffen können".

Förderprogramm für Digitale-Zwillings-Projekte in Kommunen

Auch bayerische Kommunen können digitale Zwillinge nutzen. Das Digitalministerium fördert im Projekt TwinBy 20 bayerische Kommunen, die digitale Zwillinge entwickeln wollen. Thematisch gibt es keine Einschränkung: Kommunen können auch ihren Straßenverkehr oder den Bedarf an Gesundheitsversorgung simulieren. Die Idee dahinter: Sie sollen ihre Planungen und Projekte schneller, besser und kostengünstiger realisieren und sich so zur "Smart City" weiterentwickeln können.

Eine ähnliche Förderung gibt es bereits vom Bundesverkehrsministerium. Auch bayerische Städte haben Mittel aus dem “TwinCity3D”-Projekt abgerufen: So baut Landsberg am Lech ein 3D-Modell der Stadt, mit dem man unter anderem die Veränderungen durch den Klimawandel aufzeigen und Lösungen dafür finden will.