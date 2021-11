WhatsApp setzt Nutzern neue AGB vor

Eigentlich hatte sich WhatsApp bereits neue AGB gegeben, die im Mai in Kraft getreten waren. Vorausgegangen war ein monatelanges Hin und Her, welches vor allem von einer unglücklichen Kommunikation des Messenger-Dienstes geprägt war. WhatsApp hatte beispielsweise versucht die Nutzer mit mehr oder weniger sanftem Druck zur Zustimmung zu bewegen und so erhebliche Unruhe ausgelöst. Die AGB-Änderung hatte auch die irische Datenschutzbehörde auf den Plan gerufen, welche in Europa für WhatsApp zuständig ist. Die verhängte ein Bußgeld von 225 Millionen Euro, weil WhatsApp die Nutzer nicht ausreichend über die Verwendung ihrer Daten aufgeklärt habe.

Farben & Tabellen sollen für mehr Klarheit sorgen

WhatsApp hat gegen diese Entscheidung geklagt und der Rechtsstreit könnte noch Jahre dauern. Trotzdem versucht es WhatsApp nun mit neuen AGB. Diese sind länger und bedienen sich Farben und Tabellen, um den Nutzern zu erklären, was mit ihren Daten passiert.

WhatsApp: Für die Nutzer ändert sich nicht.

Das Unternehmen betont, dass sich durch die neuen AGB nichts am Umgang mit den Daten der Nutzer ändern werde. Diesmal sei es auch nicht notwendig, den Richtlinien zuzustimmen, um WhatsApp weiter benutzen zu können. Ob aber die irische Datenschutzbehörde mit den neuen AGB zufrieden ist, muss sich noch zeigen.