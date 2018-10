Whatsapp-Messenger bald mit Werbung

Als Mark Zuckerberg vor fast fünf Jahren die Übernahme des Messenger-Dienstes Whatsapp verkündete, da staunte die Wirtschaftswelt: 19 Milliarden Euro? Für eine Messenger-App? Mittlerweile gilt der Zukauf als cleverer Schachzug, denn Whatsapp boomt, 450 Millionen Menschen nutzen angeblich den Dienst – und zwar täglich.

Whatsapp als Zuckerbergs neuer Goldesel?

Bislang ist Whatsapp werbefrei aber schon lange munkelte man, dass sich das bald ändern dürfte. Denn die Nutzerzahlen bei Facebook stagnieren, das Netzwerk hat zudem in der letzten Zeit durch Datenskandale für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, umso größer wird die Bedeutung der anderen beiden Plattformen, Instagram und eben Whatsapp, für das Geschäftsergebnis des Tech-Giganten.

Werbung in der Statusmeldung

Dass Werbung auf Whatsapp kommen soll, das hat nun auch offiziell Carolyn Everson auf einer Podiumsdiskussion bestätigt, die bei Facebook für die Globale Marketingstrategie zuständig ist. Die Anzeigen sollen jedoch nicht in den Chat-Nachrichten selbst erscheinen, sondern nur in den Statusmeldungen. Das könnte auch den Grund haben, dass Whatsapp die Ende-zu-Ende Verschlüsselung aufweichen müsste, um passende Werbung im Chat anzuzeigen. Genau davor hatte WhatsApp-Gründer Brian Acton kürzlich in einem Interview gewarnt.

Werbung noch in diesem Jahr?

Wann es mit der Werbung auf Whatsapp losgeht, ist noch nicht bekannt, viel spricht aber dafür, dass Whatsapp noch in diesem Jahr damit beginnen könnte, Anzeigen auszuspielen – noch vor dem lukrativen Weihnachtsgeschäft.

