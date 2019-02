Whatsapp-Kauf: Was von Facebooks Versprechen übrig blieb

Es ist eine Übernahme, die damals alle überrascht: Am 19. Februar 2014 kauft Facebook den Chat-Dienst Whatsapp, für satte 19 Milliarden Dollar. Analysten sind damals geteilter Meinung: Whatsapp ist chronisch unprofitabel, ein Geschäftsmodell existiert nicht wirklich, 500 Millionen Nutzer können kostenlos und werbefrei miteinander chatten. Und das ohne wirklich Daten zu sammeln – zumindest laut Geschäftsführung. WhatsApp-Chef Jan Koum erklärt die Funktionsweise von Whatsapp im Jahr 2014 so:

"Wir sind sehr minimalistisch, wenn es um die Daten unserer User geht. Wir wissen nicht, wie du heißt, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast, wo du wohnst oder welche Mail-Adresse du hast. Das wissen wir alles nicht. Wir speichern auch keine Nachrichten, wenn die einmal auf dem Handy angekommen sind, werden sie bei uns gelöscht. Wir werden daran nichts ändern". Jan Koum

Jan Koum schafft es tatsächlich lange, sich eines Einflusses vom neuen Mutterkonzern Facebook zu erwehren. Es ist das Jahr 2014, alle reden über Edward Snowden, die NSA und globale Abhörprogramme. Whatsapp wird als datensparsame Alternative zu anderen Diensten aufgestellt. Ab Ende 2014 werden sogar alle Nachrichten automatisch verschlüsselt, damit weder der Staat noch irgendwelche Werbekunden sehen können, wer mit wem über was spricht.

Der Kauf von Whatsapp muss sich für Facebook irgendwann lohnen

Dabei ist eigentlich damals schon klar, dass sich der Whatsapp-Kauf für Facebook irgendwann auszahlen muss. Facebooks Strategie: Whatsapp erst einmal in Ruhe weiter wachsen lassen. Whatsapp soll sich durchsetzen, zum alltägliche Kommunikationstool werden und später, wenn zum Beispiel die komplette Familie oder die Kita nur noch mit Whatsapp kommuniziert, dann wird erst Werbung geschaltet.

Der erste Schritt zur Kommerzialisierung kommt im September 2016. Der Konzern kündigt an, die Whatsapp-Nummer an Facebook weitergeben zu wollen. Damit kann Facebook eins zu eins nachvollziehen, welcher Facebooknutzer zu welchem Whatsapp-Konto gehört. Facebook muss gar keine Nachrichten lesen, um zu verstehen, was die Nutzer interessiert: Likes, Posts und Kommentare auf Facebook reichen. Dazu kommen noch jede Menge Daten von Tracking-Cookies oder Datenbrokern, die Facebook für ein komplettes Profil nutzt.

Es ist ein Schritt, der dem Unternehmen eine einmalige Strafzahlung in Europa in Höhe von 110 Millionen eingebracht hat – bei einem Gewinn von vier Milliarden Euro im selben Jahr durchaus verschmerzbar.

Facebook & Whatsapp: Eine Internet-Supernova

Aber so langsam gibt es erheblichen Widerstand gegen die Datensammelei. Bundesjustizministerin Katarina Barley beispielsweise begrüßt es ausdrücklich, dass das Bundeskartellamt mittlerweile gegen Facebook vorgeht. Vor wenigen Wochen hat die Behörde angekündigt, gegen die Datensammelwut von Facebook auf Webseiten vorzugehen.

Die bereits erhobenen Daten sollen ab diesem Jahr auch dazu genutzt werden, auf Whatsapp Werbung zu zeigen. Der Dienst war lange werbefrei. Facebook kündigte an, ab diesem Jahr auch dort Werbung zu zeigen.

Und nicht nur das: Das Unternehmen plant, alle seine Nachrichtendienste, also Whatsapp, Instagram und den Messenger zusammenzulegen. Daraus entsteht eine Internet-Supernova, ein Social-Media-Gigant, bei dem die Hälfte der Weltbevölkerung angemeldet ist.

Katarina Barley hat sich für eine harte Linie gegen das Unternehmen ausgesprochen, sollte es so weit kommen. Sie bedauert, dass die Whatsapp-Übernahme damals nicht genauer geprüft wurde. Sollte Facebook jetzt alle Dienste zusammenlegen, solle mit dem Wettbewerbs- und Datenschutzrecht dagegen vorgegangen werden.