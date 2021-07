WhatsApp führt Einweg-Nachrichten ein

Wer bei WhatsApp Nachrichten verschickt, der kann in Zukunft festlegen, dass sich diese verschwinden, sobald sie angeschaut werden. Allerdings gilt dies nur für Videos und Bilder, nicht aber für normale Textnachrichten.

Eine weitere Einschränkung: Es ist nach wie vor möglich, Screenshots der betreffenden Dateien zu machen. Nutzer sollten also trotz der neuen Funktion vorsichtig sein und keine Bilder verschicken, die sicherheitsrelevante oder private Informationen enthalten.

Auch Signal kann Einweg-Nachrichten

Zunächst ist die neue Funktion nur in der Beta-Version von WhatsApp für Android-Geräte enthalten, aber es dürfte nicht lange dauern, bis das Feature seinen Weg in die Standard-Version findet. Andere Messenger haben ähnliche Funktionen schon seit längerem mit an Bord. Pionier war hierbei Snapchat, aber auch bei der datenschutzfreundliche WhatsApp-Alternative Signal kann man Videos und Bilder als Einweg-Nachricht verschicken.