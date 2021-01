Werden die sozialen Medien gegen Trump handeln?

Nachdem gewaltbereite Randalierer, angestachelt von US-Präsident Trump, das Kapitol in Washington D.C. stürmten und die amerikanische Regierung in Chaos versetzten, stehen die Social-Media-Plattformen in Amerika unter Druck. Denn der Sturm auf die Regierungsgebäude war in den sozialen Medien geplant und befeuert worden - trotz der Versuche von Facebook, Twitter und YouTube, Verschwörungstheorien und Extremismus einzudämmen. Jetzt wenden sich einige der wichtigsten Stimmen im Silicon Valley gegen die großen Plattformen.

"Ein Putsch, möglich gemacht durch Social Media"

Der Tenor in der amerikanischen Tech-Welt: Die sozialen Medien sind für die gewalttätigen Ausschreitungen mitverantwortlich.

"Ihr habt Blut an euren Händen" schreibt der Investor Chris Sacca in einer Botschaft an Twitter-Chef Jack Dorsey und Facebook-Chef Mark Zuckerberg. "Vier Jahre lang habt ihr diesen Terror wegrationalisiert." Sacca ist nicht irgendwer - er war einer der ersten Twitter-Investoren und gilt als eine der wichtigsten Figuren bei der Gründung von Twitter.

Der einflussreiche Silicon Valley-Journalist Casey Newton bezeichnete die Aufstände als einen "Putsch, konzipiert für und möglich gemacht durch Social Media". Und tausende User, darunter Tesla-Chef Elon Musk, teilten auf Twitter ein Meme, das die Randale in Washington D.C. als die Schuld von Mark Zuckerberg darstellt.