Werden Deepfakes zur Gefahr im Informationskrieg um die Ukraine?

Dennoch bleibt die Lage im Netz angespannt: Könnten gefälschte Videos eines Staatschefs den Verlauf des Krieges beeinflussen? Es scheint zumindest nicht ausgeschlossen. Das Ukrainische Zentrum für Strategische Kommunikation hatte bereits im Vorfeld vor einem solchen Video gewarnt — und sich darauf vorbereitet.

Was sind Deepfakes?

Deepfakes sind gefälschte Videos, bei denen ein Computerprogramm mit Daten über die Bewegungen und das Aussehen eines Menschen gefüttert wird. Anschließend kann das Programm diesen Menschen künstlich am Computer nachbauen — und ihn Worte sagen und Dinge tun lassen, die es in der Realität nie gab.

Bereits seit einigen Jahren stehen Deepfakes deshalb immer wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Bislang sind die meisten Deepfakes noch technisch zu schlecht, um massenhaft Menschen von Fälschungen zu überzeugen — doch die Leistungsfähigkeit der Programme steigt, und damit auch die Qualität ihrer Ergebnisse.

Fakes verzerren das Bild des Kriegs

Im Rahmen des russischen Kriegs in der Ukraine häufen sich zunehmend Falschinformationen und Propaganda in den sozialen Netzwerken an — für Russland ist das Teil der Kriegsführung.

Meist handelt es sich dabei aber um simple Falschbehauptungen oder aus dem Kontext gerissene Videos. Bislang spielen technisch komplexe Methoden wie Deepfakes im Netz kaum eine Rolle. Einfache Lügen verbreiten sich noch leichter und besser als komplizierte.