Werbung bei Streamingdiensten: Snack-Pause statt Binge Watching

Einst war es das große Versprechen vieler Streamingdienste: Ungetrübtes Film- und Serienvergnügen ohne Werbepausen, höchstens mal unterbrochen durch die Einblendung “Schauen Sie noch?”, die nach mehreren gestreamten Serienfolgen hintereinander freundlich nachhorcht, ob wir da auf unserem Wohnzimmersofa nicht schon weggeschlummert sind.

Netflix und Disney+ machen den Anfang

Spätestens ab 2023 planen mit Netflix und Disney+ zwei der größten Streaming-Anbieter Werbeunterbrechungen, wie wir sie aus dem linearen Fernsehen kennen oder auch von kleineren deutschen Video-on-demand-Diensten wie Joyn oder RTL+. Disney+ will noch im Dezember diesen Jahres eine Abovariante mit Werbung erst in den USA und später auch international anbieten, Netflix plant damit ab Anfang 2023.

Wer sich für ein Abo mit Werbung entscheidet, soll monatlich dann weniger zahlen als für die bisherigen, werbefreien Angebote – muss dazu wohl aber auch auf einige Inhalte und Funktionen verzichten. So wird es Netflix-Kunden mit Werbe-Abo nicht möglich sein, Filme und Serien herunterzuladen, um sie offline anzusehen, etwa unterwegs und ohne Internetverbindung. Einen Hinweis darauf hat der Tech-Blogger Steve Moser im Quellcode der Netflix-App entdeckt.

Eine Win-Win-Chance für Streaming-Fans?

Für viele Serien- und Filmfreunde ist ein Streamingdienst oft nur wegen einer bestimmten Serie interessant. Auf einen günstigeren Grundtarif, dafür mit Werbeunterbrechungen, darauf könnten sich preisbewusste Kunden gleich mehrerer Streaming-Anbieter durchaus einlassen. Immerhin rund 50 Euro monatlich zahlen Film- und Serienfans derzeit, wenn sie Abos bei allen Bezahldiensten von Prime Video, Netflix, Wow (Sky Ticket), Apple TV+, Magenta TV und Disney+ abgeschlossen haben.

Was so ein Abo mit Werbung genau kosten wird, ist derweil noch nicht bekannt, weder bei Netflix noch bei Disney+. Absehbar ist aber, dass diese um einiges profitabler als die bisherigen Modelle sein werden: Während die Kundschaft ein wenig Grundgebühr spart, erschließt sich mit Werbeeinnahmen eine dringend benötigte zusätzliche Geldquelle.

Apple, Amazon & Co. werden genau hinschauen

Geld, das vor allem Netflix gut gebrauchen kann, denn im Heimatland vieler Streamingdienste, den USA, wachsen Streamingdienste nicht mehr wie noch vor oder auch während der Pandemie. Die großen Anbieter konnten im zweiten Wirtschaftsquartal 2022 nur 2,7 Millionen neue Abos verzeichnen – die Zeiten, in denen Netflix pro Jahr 5 Millionen neue Kunden gewinnt, seien damit also vorbei, berichtet Bloomberg. Um wirtschaftlich weiter zu wachsen und Geldgeber nicht zu beunruhigen, braucht es dementsprechend neue Einnahmequellen wie eben Werbung, während gleichzeitig eingespart wird an Personal und Produktion.

Dabei wird die Konkurrenz genau hinschauen: Während Apple TV+ und und Prime Video von Amazon als Streamingdienste innerhalb ihrer Großkonzerne jeweils mehr oder weniger querfinanziert werden und ihr bloßes Überleben (noch) nicht von zusätzlichen Werbegeldern abhängt, ist auch dort ein zukünftiges Modell mit Werbung zumindest nicht abwegig.

Eine Frage der Sehgewohnheiten – oder des Geldbeutels?

In den USA experimentiert beispielsweise Apple TV+ schon mit Werbung bei Live-Übertragungen von Spielen der Major League Baseball. Amazon hat in Deutschland seit August den zwar kostenlosen, aber von Werbung unterbrochenen Kanal “Freevee” im Angebot, auf dem auch ohne Prime-Abo gestreamt werden kann. Zum Ärger einiger Prime-Abonnenten unterbrechen Werbeclips das Programm dort aber auch für zahlende Kunden, wie der Amazon Watchblog berichtet.

Abzuwarten bleibt also, wie bereitwillig sich Streamingkunden in Deutschland auf noch mehr werbesubventionierte Abomodelle einlassen, sich stattdessen auf nur wenige, werbefreie und dafür teurere Dienste beschränken oder – im ungünstigsten Fall – auf illegale Streamingseiten zurückgreifen.