Werbung auf WhatsApp: Was soll das?

WhatsApp bekommt Werbung. Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp hat am Montag offiziell angekündigt, dass in dem Messenger erstmals Anzeigen erscheinen werden. Für die zwei Milliarden Nutzer weltweit markiert das einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der App – auch wenn sich zunächst wenig an der gewohnten Nutzung ändern wird.

Wo erscheint bald WhatsApp-Werbung?

Die neuen Anzeigen werden nicht in den privaten Chats auftauchen, sondern ausschließlich im sogenannten "Updates"-Tab. Dort teilen Nutzer ihre Status-Nachrichten – ähnlich wie bei Instagram Stories. In diesem Bereich können Texte, Fotos, Sprachnachrichten oder Videos veröffentlicht werden, die nach 24 Stunden wieder verschwinden.

"Wir haben jahrelang über unsere Pläne gesprochen, ein Geschäft aufzubauen, das deine persönlichen Chats nicht unterbricht, und wir glauben, dass der Updates-Tab der richtige Ort für diese neuen Funktionen ist", erklärt Meta in einer Mitteilung. Etwa 1,5 Milliarden Menschen nutzen den Status-Bereich täglich. Zusätzlich zu den Anzeigen führt WhatsApp kostenpflichtige Abonnements für Content-Creator und beworbene Kanäle ein, wenn Nutzer nach neuen Inhalten suchen.