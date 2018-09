Werbung auf Instagram – Was ist erlaubt, was nicht?

Was ist Werbung und was nicht? Und wie muss Werbung gekennzeichnet werden? Im Fernsehen und Radio gibt es hier klare Vorgaben, aber soziale Medien wie Facebook, Instagram und YouTube haben die Medienwelt auf den Kopf gestellt. Obwohl das nicht gerade überrascht – Instagram gibt es seit immerhin acht Jahren und Youtube seit dreizehn – gibt es immer noch keine einheitliche Linie. Influencer mit vielen Followern, aber auch ganz normale Nutzer hätten gerne allmählich Klarheit und eine Gesetzgebung, die an die Welt 2018 angepasst ist.

Tatsächlich gilt aber: Wer online Fotos oder Videos verbreitet, muss sich dabei oft noch an Gesetze halten, die für das Jahr 2018 wenig ausgelegt sind. So musste der berühmte Online-Gamer Gronkh seine Livestreams vorübergehend einstellen und schließlich Anfang des Jahres eine Rundfunklizenz erwerben, um weitermachen zu dürfen – außerhalb von Deutschland undenkbar.

"Warum ist Werbung auf Instagram ein Problem?"

Besonders viel Wirbel gibt es in den letzten Monaten um Werbung auf Instagram. Promis und Influencer haben ein Geschäftsmodell daraus gemacht, auf Social Media Kleidermarken, Make-Up-Linien oder andere Produkte zu bewerben. Schleichwerbung ist aber nicht erlaubt. Deshalb sollen entsprechende Posts deutlich als "Werbung" gekennzeichnet sein. Nur: Das gilt womöglich auch, wenn gar kein Geld geflossen ist und man seinen Followern einfach nur zeigen möchte, von welcher Marke der neue Pulli stammt – es sich also gar nicht um klassische Schleichwerbung handelt.

"Ich poste ein Selfie aus dem Biergarten und tagge den Ort. Ist das schon Werbung?"

Nein. Zumindest nicht, wenn Sie ihren Instagram-Account gewerblich nutzen. Wo die gewerbliche Nutzung anfängt und wo sie aufhört, ist umstritten. Manchmal fällt die Marke von 50.000 Followern, die ist aber wohl aus der Luft gegriffen. Im Zweifelsfall spielt eine Kombination von Faktoren eine Rolle: Wie viele Follower habe ich? Wie regelmäßig poste ich? Ist mein Profil öffentlich oder privat? Generell gilt: Wenn ich nur eine überschaubare Anzahl an Follower habe und kein Geld für meine Posts bekomme, kann ich mein Bier auch genießen, ohne aus Angst vorm Anwalt zu Schlottern.

"Bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich einfach das Wort 'Werbung' am Anfang meines Posts platziere?"

Für viele Nutzer mit vielen Followern ist das im Moment die einzige Lösung, die definitiv legal ist. Denn: Auch wenn eine Influencerin für ein Foto kein Geld erhalten hat, muss sie es als Werbung kennzeichnen – es reicht, wenn eine Marke klar erkennbar oder markiert ist. Model Cathy Hummels befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit, der genau bei dieser Frage Klarheit schaffen soll. Ein Urteil gegen eine Bloggerin im Juli schien die umstrittene Kennzeichnungspflicht bestätigt zu haben – zum großen Unmut der Instagram-Community. Viele müssen nun einfach sämtliche Fotos als Werbung kennzeichnen – somit ist eher das Gegenteil von Transparenz erreicht. Denn wenn alles Werbung ist, ist nichts Werbung.