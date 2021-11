Wer baut zuerst das Metaverse - und brauchen wir es überhaupt?

Sowohl Microsoft als auch Google haben ähnliche Vorstellungen darüber, was das Metaverse sein soll: Eine Entwicklung hin zu virtuellen Welten, die mit digitaler Hardware betreten wird, und die im Alltag von immer mehr Menschen eine Rolle spielen soll. Die virtuelle Welt, so die Prognose, wird immer wichtiger - vielleicht sogar wichtiger als die analoge.

Was ist das Metaverse jetzt eigentlich?

Das Metaverse ist eine Zukunftsvision, maßgeblich geprägt durch die Essays des amerikanischen Autors Matthew Ball. Er beschreibt es als "den Nachfolger des mobilen Internets". In seiner Vorstellung bewegen wir uns auf eine Welt zu, in der virtuelle Güter und Dienstleistungen bald mit der gleichen Selbstverständlichkeit ausgetauscht werden wie in der physischen Welt. Virtual Reality spielt in diesem Szenario eine wichtige Rolle. Und in diesen Bereich investieren Meta, Microsoft und andere große Tech-Unternehmen gerade massiv.

Genauso wichtig ist jedoch: Das Metaverse soll ein vielfältiges Ökosystem sein, eine lebendige virtuelle Welt. Nach dieser Definition könnten die Bemühungen von Microsoft und Meta zwar ein Teil des Metaverse sein, aber niemals das Metaverse selbst. Genau wie Facebook nicht gleichbedeutend mit "dem Internet" ist.

Was bringt die Zukunft wirklich?

Letztlich lassen sich die Präsentationen von Microsoft und Meta auf zwei Arten interpretieren: Entweder die großen Tech-Konzerne wollen das Metaverse selbst bauen und besitzen - oder sie versuchen, einen Teil des Ökosystems Metaverse mitzugestalten. Letzteres wäre näher an Matthew Balls Definition des Metaverse: Einer digitalen Welt, die von zehntausenden Unternehmen und Menschen gleichzeitig entwickelt, und dadurch dezentral verwaltet wird.

Mark Zuckerberg hat in einigen Interviews seit der Meta-Ankündigung betont, wie wichtig das Thema Kollaboration für ihn sei: "Am Wichtigsten ist hier, dass die virtuellen Güter und die digitale Wirtschaft, die [im Metaverse] entstehen, interoperabel sind", sagte er dem Tech-Magazin Stratechery. "Das heißt, dass man seinen Avatar und seine digitale Kleidung, Werkzeuge und Erlebnisse woandershin mitnehmen kann."

Aktuell funktionieren die Facebook-Plattformen, genau wie die meisten großen Plattformen im Internet, noch als abgeschlossene Welten. Daten und Accounts funktionieren nur innerhalb einer Plattform, sie lassen sich nicht in andere mitnehmen. Sollte Mark Zuckerberg zu seinem Wort stehen, könnte sich das in Zukunft ändern - und die Metaverse-Welten von Microsoft, Meta und anderen Unternehmen könnten miteinander kompatibel und kombinierbar werden. Doch auch ein anderes Szenario ist möglich: Eines, in dem ein einzelner Konzern den Kampf darum gewinnt, als erster das Metaverse fertigzubauen, und damit zum Monopolisten aufsteigt.

Letztlich ist das alles möglich - und wohl auch die Tech-Konzernchefs selbst wissen nicht, was am Ende passieren wird. Insbesondere weil es auch noch ein drittes Szenario gibt: Dass das Metaverse sich als kurzzeitiger Hype erweist und in einigen Jahren niemand mehr darüber spricht.