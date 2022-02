Wenn LKW selbst fahren, was wird dann aus den Fernfahrern?

Eigentlich müssten auf den Straßen schon längst selbstfahrende Autos zum Straßenbild gehören, zumindest wenn es nach den Prognosen von Elon Musk geht. 2015 sagte der Tesla-Gründer voraus, dass zwei Jahre später vollautonome Autos durch die Gegend kurven würden. Seitdem hat er die Prognose Jahr um Jahr immer wieder angepasst. Kürzlich meinte Musk, dass es 2022 endgültig so weit sein werde. Aber nicht nur Musk hat sich, wenn es um selbstfahrern Autos geht, gewaltig verschätzt. Viele der großen Autohersteller kündigten für 2020 autonom fahrende Autos an, die aber immer noch auf sich warten lassen.

Viele Fragen sind ungeklärt

Kein Wunder, denn die technischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, um komplett autonom fahrende Autos auf die Straße zu bringen, sind gewaltig - und viele Fragen ungeklärt. Was passiert bei unvorhergesehenen Verkehrssituationen? Was wenn der Mensch doch mal das Steuer übernehmen muss, seine Fahrkünste jedoch schon längst verkümmert sind? Was bedeuten autonome Fahrzeuge für die Verkehrs – und Stadtplanung? Wer haftet bei Unfällen? Es ist also durchaus denkbar, dass Elon Musk seine Prognose weiterhin Jahr für Jahr wird aktualisieren müssen.

Revolutioniert "Platooning" das Speditionswesen?

Es gibt allerdings Verkehrssituationen, die in ihrer Komplexität überschaubar sind und in denen autonomen Fahrzeugen in Zukunft durchaus eine Bedeutung zukommen könnte. Auf Autobahnen und Highways wird beispielsweise längst mit automatisierten LKW-Kolonnen experimentiert. Bei diesem sogenannten "Platooning" fahren mehrere Brummis hintereinander her, wobei nur das erste Fahrzeug in der Kolonne von einem Menschen gelenkt werden muss. "Platooning" soll Sprit sparen, da der Windschatten der Fahrzeuge effizienter genutzt werden kann. Aber es liegt auch der Verdacht nahe, dass zudem Personal eingespart werden könnte, da man weniger Fernfahrer benötigt. Dass hier gesellschaftlicher Sprengstoff liegen könnte, zeigen nicht zuletzt die gerade stattfindenden Trucker-Proteste in Kanada.