Künstlich schön: Wenn KI bestimmt, wie wir aussehen

Falsche Schönheit, echter Druck

Die Auswirkungen von KI-generierter Schönheit auf echte Menschen sind bisher kaum erforscht. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass digitale Darstellungen auch die Art und Weise verändern, wie Menschen im echten Leben gesehen werden wollen.

In einer Umfrage 2022 konnten 4 von 5 plastischen Chirurgen einen Trend ausmachen, "besser in Selfies aussehen zu wollen". Bereits vor einigen Jahren wurde der Begriff "Snapchat Dysmorphia" geprägt – er bezeichnet die Belastung, die Jugendliche spüren, wenn sie ihr digitales Selbst in der Snapchat-App attraktiver finden als sich selbst.

Die leichte Verfügbarkeit von immer besseren und schnelleren KI-Tools lässt diese Sorgen wieder aufflammen. Moderne Gesichtsfilter können ihre Nutzer in scheinbar perfekte Versionen ihrer Selbst verwandeln. Von echten Aufnahmen ist das kaum noch zu unterscheiden. Auch Körperbau und Stimme lassen sich so manipulieren. Doch hat dieses Auftreten dann noch etwas mit dem echten Menschen dahinter zu tun?