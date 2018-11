Wenn eine Stadt ihr Internet verliert

Seoul gilt als eine der modernsten Großstädte der Welt. Doch am Wochenende wurde die Metropole teilweise technologisch zurückgesetzt. Grund war ein Brand in einem Kabelzentrum des größten koreanischen Telekom-Anbieters KT. Wie die koreanische Zeitung Hankyoreh berichtet, kollabierte daraufhin das Netzwerk des Anbieters, über 200.000 Haushalte und zahlreiche mobile Geräte verloren damit ihren Zugang zum Internet und zum Telefonnetz.

Chaotische Szenen in Seoul

Die Folge: Eine Stadt im Ausnahmezustand - auch wenn nicht alle Bürger etwas davon mitbekamen. Die, die vom Blackout betroffen waren, hatten keine Möglichkeit, andere Menschen zu kontaktieren - deshalb erreichten auch die offiziellen Nachrichten des Katastrophenschutzes sie nicht. Zahlreiche Menschen konnten ihre Berufe nicht mehr ausüben- darunter Fahrer und Essenslieferanten. Vereinzelt bildeten sich zudem lange Schlangen an den letzten verbleibenden Telefonzellen.

Womöglich kamen durch den Netz-Blackout sogar Menschenleben in Gefahr. Über Stunden waren Teile des Notrufsystems nicht erreichbar - noch ist nicht geklärt, ob einzelne Notrufe verloren gegangen sind. Krankenhäuser meldeten zudem, dass medizinisches Personal bei Notfällen nicht mehr über die üblichen Kommunikationswege erreicht werden konnte.

Die Smart City ist verwundbar

Als Hauptstadt von Südkorea hätte es mit Seoul wohl kaum eine Stadt treffen können, die mehr von funktionierendem Internet abhängt. Südkorea gilt als eines der technologisch am besten entwickelten Länder der Welt - und Seoul kommt dem Konzept der "Smart City" sehr nahe - also einer Stadt, in der alles miteinander vernetzt ist und das Leben so besonders schnell und komfortabel gestalten kann.

Die wirklich große Katastrophe ist ausgeblieben - aber die Folgen am Wochenende zeigen, dass viele Bereiche des öffentlichen Lebens in der Großstadt nicht auf den teilweisen Ausfall des Internets vorbereitet waren. So mussten viele Geschäfte und Restaurants etwa von Karten- und App-Zahlung auf Bargeld umsteigen - dabei haben viele junge Menschen heute gar kein Bargeld mehr dabei.

Die Gefahr des Blackouts

In den letzten Jahren gibt es immer wieder Fälle, in denen IT-Ausfälle das öffentliche Leben in Großstädten beeinflusst haben. Hier geht es nicht nur um technische Störungen und Kabelbrände, sondern auch um Hacker-Angriffe. Im November 2016 gelang es Hackern, über 2000 Computer des Öffentlichen Nahverkehrs in San Francisco mit einer Schadsoftware zu infizieren. Weil davon auch Fahrkartenautomaten betroffen waren, wurde kurzfristig allen Passagieren erlaubt, umsonst zu fahren. Aber solche Probleme müssen sich nicht auf eine Stadt beschränken. Im Mai 2017 etwa zwang ein Server-Ausfall bei British Airways die Fluglinie zur Streichung von 726 Flügen.