Wenn der Strom ausfällt: Was passiert mit dem Handynetz?

Allein die Deutsche Telekom betreibt hierzulande gut 30.000 Sendemasten, um eine ausreichende Mobilfunk-Versorgung zu garantieren. Alle diese Basisstationen brauchen ständig Strom. Damit bei einem Blackout nicht sofort das gesamte Netz kollabiert, stehen an den Sendemasten große Batterien, die sofort einspringen können. Doch das ist nur eine Notlösung, die nicht auf Dauer ausgelegt ist, wie eine Telekom-Sprecherin erklärt. Die Notbatterien reichen Brancheninformationen zufolge nur etwa eine halbe Stunde. Wie lange die Telekom ihr Handy-Netz bei einem Stromausfall überhaupt aufrecht halten kann, dazu wollte Sprecherin Marion Kessing keine Angaben machen.

"Es hängt davon ab, ob der Ausfall lokal oder flächendeckend ist, wie lange er dauert, ob die Standorte eine hohe Auslastung haben. Es gibt eine ganze Reihe von Szenarien", sagte Kessing.

Solche Krisenszenarien werden derzeit nicht nur bei der Telekom, sondern auch bei anderen Mobilfunk-Konzernen durchgespielt.

Wenn Diesel fehlt, hat auch der Mobilfunk ein Problem

Die Mobilfunknetzbetreiber halten als Notlösung mobile Sendestationen vor. Die kann man sich vorstellen, wie große Antennen, die auf einem Anhänger stehen. Die Deutsche Telekom hat davon ein paar hundert. Bei Telefonica Deutschland sind 60 im Einsatz. Das könnte reichen, um kleinere lokale Ausfälle abzufedern. Sollte es jedoch zu einem großflächigen, länger andauernden Stromausfall kommen, werden diese mobilen Stationen nicht viel helfen. Zumal diese Stationen ihre Energieversorgung aus Dieselaggregaten beziehen. Bei Stromausfällen in Folge von Energieknappheit stellt sich gleich die Frage, ob es überhaupt noch ausreichend Diesel für die Aggregate gibt, wie es bei der Telekom heißt.

Welche Priorität hat der Mobilfunk in Deutschland?

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass europäische Mobilfunkkonzerne befürchten, dass es in diesem Winter mit der Handy-Versorgung eng werden könnte. Sorgen machen sich viele Handy-Unternehmen auch deshalb, weil sie nicht auf der Liste jener Einrichtungen stehen, die im Fall eines akuten Energiemangels unbedingt mit Strom versorgt werden müssen.

In Frankreich etwa hat die Mobilfunkbranche deshalb gefordert, in diese Priorisierungsliste aufgenommen zu werden. Dort stehen bislang angeblich Krankenhäuser, Betriebe der sogenannten Schlüsselindustrien und das Militär. Die Bundesnetzagentur, die in Deutschland für diese Liste zuständig ist, hat auf eine entsprechende Anfrage von BR24 nicht geantwortet. Auf der Seite der Behörde findet man dazu keine Angaben. Die Frage, wie wichtig der Mobilfunk bei einer Stromkrise ist, scheint noch nicht geklärt zu sein.