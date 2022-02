Wenn der iPhone-Kalender mit Werbemüll nervt

Seit langem gibt es immer wieder Beschwerden über Spam-Nachrichten, die auf iPhones aufpoppen. Unsere Redaktion hat nun wieder ein solcher Fall erreicht. Zu sehen sind Warnhinweise, dass das Smartphone mit Schadsoftware infiziert sein soll, kombiniert mit einem Link, der die Sicherheitslücke angeblich behebt. Es ist eine ziemlich plumpe Masche, die den Gebrauch des Handys aber deutlich erschwert, weil gefühlt alle paar Minuten eine Meldung den Bildschirm dominiert. Unsere Kollegin berichtet von deutlich über zehn solcher unerwünschten Nachrichten am Tag.

Beschwerden über Kalender-Spam schon 2016

Massive Probleme mit dem iPhone-Kalender gab es bereits vor rund sieben Jahren. Damals hatte Apple das Problem eindämmen können. Seit gut einem halben Jahr haben Betrüger aber eine neue Möglichkeit gefunden, um Nutzerinnen und Nutzer auf ihre gefakten Kalender zu locken. Dabei wird eine bequeme Funktion zum Abonnieren von externen Kalendern (wie zum Beispiel ein Ferienkalender) missbraucht, wie Leo Becker vom Magazin Mac&i-erklärt. Dies ist sozusagen das Einfallstor für die Spammer. Sie platzieren auf manipulierten Seiten im Internet einen harmlos erscheinenden Hinweis, den man glaubt wegklicken zu müssen. Wer also einfach nur weitersurfen will und deshalb auf "OK" tippt, hat sich den Spam-Kalender eingefangen, wahrscheinlich ohne es zu merken.

Spam-Kalender kann man leicht wieder loswerden

Nun poppen in regelmäßigen Abständen die beschriebenen Benachrichtigungen auf dem iPhone-Bildschirm auf. Die Links in diesen Meldungen führen zu irgendwelchen Bezahlangeboten. User sollen dazu gebracht werden, Sicherheitssoftware zu kaufen. Auch von Pornoangeboten wird berichtet.