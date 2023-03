Wenn aus dem Glasfaserkabel kein Internet kommt

Die Gemeinde Isen im Landkreis Erding hat einige sehr unzufriedene Glasfaser-Kundinnen und –kunden. Manche haben bereits 2019 ihren Vertrag mit dem Unternehmen "Deutsche Glasfaser" unterschrieben. Die Arbeiten für das superschnelle Internet-Kabel gingen dann auch zügig los und inzwischen verfügen viele Häuser über einen Anschluss - nur leider liefert der nicht die erhoffte Turbo-Verbindung ins weltweite Netz. Der Anschluss ist tot.

In Isen wohnen rund 6.000 Menschen, es gibt zirka 3.500 Haushalte aber nur etwa zehn hätten einen funktionierenden Glasfaseranschluss, wie Christine Pettinger erklärt. Sie ist die Geschäftsleiterin im Rathaus der Gemeinde. Im Gespräch sucht sie immer wieder nach Formulierungen, die möglichst neutral klingen sollen.

Trotzdem entsteht der Eindruck, dass für Pettinger das Thema Glasfaser ein großes Ärgernis ist. Im Ort ragen an einigen Stellen die losen Glasfaserkabel aus Erdlöchern - und das angeblich schon seit vielen Monaten. Die Arbeiten gehen nicht weiter. Wo aber liegt das Problem? Es hake beim letzten Schritt sagt die Geschäftsleiterin.

Corona bremste Bauarbeiten – außerdem gab es Ärger

Laut Pettinger arbeitete sich die Baufirma, die von der Deutschen Glasfaser den Auftrag erhalten hatte, quer durch die Gemeinde, anstatt den Ort sektionsweise anzuschließen. Das heißt, zuerst wurden die Glasfaserkabel in die einzelnen Häuser gelegt und erst wenn alle Häuser so versorgt sind, soll der Anschluss an die Hauptadern erfolgen. Problem: die Bauarbeiten kamen ziemlich ins Stocken. Die Corona-Pandemie habe das Projekt laut Pettinger erheblich behindert. Offenbar war das aber nicht das einzige Hindernis.

Die Baufirma hat die Pflicht die aufgerissenen Straßen auch wieder sauber zu verschließen. Was "sauber" ist, darüber gingen die Ansichten bei Gemeinde und Baufirma aber anscheinend auseinander. Auseinandersetzungen um die "Bauqualität" führten zu weiteren Verzögerungen. Ergebnis: die Deutsche Glasfaser musste den Termin für die Fertigstellung um ein Jahr verschieben.

Deutsche Glasfaser: "Isen gehört zu Ausnahmefällen"

Nun knirscht es allem Anschein nach ganz gehörig zwischen Gemeinde, Baufirma und Deutscher Glasfaser. "Wir haben bundesweit täglich bis zu 400 Baustellen, die wir betreuen und nicht alle laufen so, wie wir uns das vorstellen," reagiert Dominik Beyer, der Pressesprecher der Deutschen Glasfaser auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. "Isen gehört zu diesen Ausnahmefällen", heißt es weiter.

Mehr bekommt man dazu vom Unternehmen nicht gesagt. Nach Gesprächen mit den verschiedenen Parteien erfährt man, es fehlen offenbar nur noch wenige Meter Kabel bis zur Technikzentrale, wo Isens Glasfasernetz ins weltweite Netz münden soll. Doch nach den Querelen muss dafür jetzt womöglich erst einmal eine neue Baufirma gesucht werden. Wann die bislang toten Leitungen in den Haushalten endlich zum Leben erweckt werden, ist also ungewiss. Pressesprecher Beyersagt: "Wir arbeiten mit Hochdruck daran."

Bayerns Gigabit-Ziel 2025 ist eher Wunschdenken

Die Gemeinde Isen passt nicht wirklich ins Digital-Konzept der bayerischen Staatsregierung. Der Glasfaser-Ausbau fällt in den Zuständigkeitsbereich von Bayerns Finanzminister Albert Füracker - und der will eine flächendeckende Gigabit-Versorgung bis 2025. Dabei muss es gar nicht unbedingt Glasfaser sein. Wo sich TV-Kabel auf ein Gigabit Übertragungsgeschwindigkeit aufrüsten lassen, ist das laut Füracker genauso gut wie Glasfaser. Das Ziel ist trotzdem ehrgeizig. Bundesweit hält man 2030 für realistisch.

Die problematische Lage auf dem Bau ist natürlich auch Füracker nicht entgangen. Viele Firmen kämpfen mit Lieferschwierigkeiten, mit hohen Preisen bei den Baumaterialien und mit dem Fachkräftemangel. Mit Verzögerungen wie in Isen, ist also durchaus zu rechnen. Deshalb muss der Minister auf Nachfrage indirekt auch zugeben, dass 2025 mehr eine Wunschzahl ist, als ein fixer Zeitplan. "Unser Ziel bleibt: Gigabit bis 2025. Ob bis dahin schon jede Baumaßnahme ausgeführt ist, oder alle notwendigen Aufträge vergeben werden konnten, das können wir im Moment noch nicht sagen. Die Planungen für die bayernweite Gigabitversorgung aber jedenfalls laufen auf Hochtouren. 2025 wird abschätzbar sein, wann die letzte Baumaßnahme abgeschlossen sein wird."

Wenn also bis 2025 noch Glasfaser-Aufträge vergeben werden, kann es aber durchaus 2028 oder noch später werden, bis das superschnelle Internet überall in Bayern läuft – auch das zeigt der Fall Isen. Und es gibt noch mehr Unwägbarkeiten.

Pleiten bei den Glasfaser-Unternehmen

"Hellofiber" war ein Unternehmen, das bis vor Kurzem noch den Glasfaserausbau auch in Bayern vorantreiben wollte. Die Firma hatte zum Beispiel im oberbayerischen Tutzing bereits Verträge mit Kundinnen und Kunden abgeschlossen. Aber das Geschäftsmodell ging nicht auf, Hellofiber meldete zum Jahreswechsel Insolvenz an. Der damalige Unternehmens-Chef Christian Böing, begründete das Aus mit Inflation, gestiegenen Zinsen und Problemen externe Geldquellen zu erschließen.

Tatsächlich winken Branchenexperten zufolge inzwischen viele Investoren wieder ab, wenn es darum geht Geld in den Glasfaserausbau in Deutschland zu stecken. Die gestiegenen Preise für alle möglichen Materialien und die Zeitverzögerungen wegen Lieferschwierigkeiten lassen die Rendite schrumpfen. Und da man inzwischen sogar wieder bei Staatsanleihen gute Zinsen bekommt, fließt das Geld eben eher dorthin.

Im Februar ist mit "Glasfaser Direkt" ein weiterer Branchenvertreter in die Pleite gerutscht. Ein britischer Investor war zuvor abgesprungen. Auch Glasfaser Direkt war in Bayern aktiv.

Füracker: Staat kann nur bedingt helfen

Finanzminister Albert Füracker weiß um das Problem und bietet zumindest punktuell Hilfe an: "Wenn Unternehmen insolvent werden, ist das natürlich auch für den Glasfaserausbau ein Problem, das allerdings mit unserem Förderprogramm zunächst einmal nichts zu tun hat. Hierauf haben wir keinen Einfluss. Manchmal haben Unternehmen auch einfach falsch kalkuliert. Wir versuchen dann auch auf andere Unternehmen zu zugehen und fragen, könnt Ihr den Auftrag da nicht übernehmen?" Aber er könne niemanden verpflichten, so Füracker, da der Freistaat nicht Vertragspartner sei.

In Tutzing etwa springt die Deutsche Telekom in die Bresche. Der Konzern schließt mit Privatkunden gerade erste Verträge ab. Versprochen werden hier jetzt Glasfaser-Anschlüsse bis Herbst 2024. Das würde noch in den Zeitrahmen des bayerischen Finanzministers passen – wenn nichts mehr schiefgeht.