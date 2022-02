Wenig Hinweise auf Gefahren durch TikTok-Challenges

Nach einem Brand in der Maria-Ward-Schule in Würzburg ermittelt die Polizei, ob das Feuer auf eine TikTok-Challenge zurückgehen könnte. Auf Anfrage von BR24 bestätigte ein Polizeisprecher, dass bei den Ermittlungen geprüft werde, ob ein Zusammenhang mit TikTok bestehen könnte.

Für die Beamten ausschlaggebend ist hierbei, dass es in letzter Zeit vermehrt zu mutmaßlichen Brandstiftungen in bayerischen Schulen gekommen ist, darunter auch im Gymnasium Dorfen. Ein konkreter Beweis, dass das etwas mit TikTok zu tun hat, liegt jedoch wohl bislang nicht vor.

Gibt es eine solche Challenge wirklich?

Gerüchte über gefährliche Challenges auf Social Media verbreiten sich immer wieder, insbesondere unter Eltern, die nicht immer auf den gleichen Plattformen unterwegs sind wie ihre Kinder.

Allerdings gibt es bislang kaum Hinweise darauf, dass eine "Zünde deine Schule an"-Challenge überhaupt existiert. Recherchen von BR24 konnten trotz umfangreicher Nachforschung kein Phänomen dieser Art identifizieren. Bei der Recherche wurde ein einzelnes TikTok-Video gefunden, das einen kleinen Brand auf einer Schuldtoilette zeigte. Das Video hatte jedoch einstellige Aufrufzahlen und wurde nur wenige Minuten später entfernt.

Verbindungen zur "Devious Lick"-Challenge?

Allerding kam es in der Vergangenheit durchaus vor, dass vereinzelt TikTok-Challenges, in denen zu Sachbeschädigungen aufgerufen wird, eine beträchtliche Dynamik entfalten konnten. Letztes Jahr wurde etwa die "Devious Lick"-Challenge bekannt, die vor allem daraus bestand, dass Schüler Gegenstände aus Schultoiletten entwendeten: Angefangen bei Klopapier, schließlich, in einigen außergewöhlicheren Fällen, sogar Spiegel und Seifenspender.

Auch sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen Schüler im Rahmen der Challenge Schultoiletten mutwillig verstopfen und das Ganze filmen — diese Videos sind teilweise immer noch auf TikTok online. Videos von Brandstiftung finden sich hierbei jedoch bisher nicht.

Dass es auf TikTok bereits zu gesundheitsgefährenden Challenges kam, ist trotzdem unstrittig. Dazu gehörte etwa die "Pass Out"-Challenge, in der junge Menschen sich dabei filmten, wie sie ihren Kopf rasant hin und her schüttelten, bis sie kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Hier warnten Gesundheitsexperten vor möglichen Gesundheitsschäden.

Oft erweisen sich Challenge-Gerüchte als falsch

Viel häufiger als tatsächliche gefährliche Phänomene sind jedoch Berichte über gefährliche Challenges, die nie bestätigt werden können:

Seit 2016 gibt es etwa Berichte über die "Blue Whale Challenge", die junge Social Media-Nutzer zu Suizidversuchen verleiten soll. 2019 berichtete die Presse, eine Münchner Schülerin hätte nach Aufforderung durch die sogenannte "Momo-Challenge" Tabletten geschluckt. 2020 gingen Gerüchte um die "Penny Challenge" um, in der Jugendliche kleine Münzen in Steckdosen halten und sich gefährliche Stromschläge versetzen sollen. Und Anfang 2021 wurde berichtet, die "Blackout-Challenge" habe ein junges Mädchen in Italien dazu gebracht, sich selbst tödlich zu strangulieren.

Trotz umfangreicher Nachforschungen von Presse und Behörden konnte jedoch für keine dieser angeblichen Challenges je ein handfester Beweis ihrer Existenz erbracht werden.

Challenges sind viral — und schwer geheim zu halten

Zwar ist es nicht auszuschließen, dass vereinzelt gefährliche Videos im Feed eines jungen TikTok-Nutzers auftauchen können. TikTok hat rund 700 Millionen aktive Nutzer, von denen ein beträchtlicher Teil selbst Videos hochlädt — in dieser schieren Masse ist es immer möglich, dass es unangemessene Inhalte an Filtersystemen und Content-Moderation vorbeischaffen.

Mit dem Begriff "Challenge" werden aber in der Regel virale Phänomene bezeichnet, an denen tausende, wenn nicht hunderttausende User sich beteiligen: Dazu gehörte etwa die "Ice Bucket Challenge", bei der sich weltweit Menschen mit Eiswasser übergießen ließen. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Challenge unter vielen Jugendlichen um sich greift, ohne dass Behörden oder Presse das bestätigen können, ist sehr gering.

Mutproben verbreiten sich auch im Freundeskreis

TikTok, das immer wieder für seine Handhabung von Inhalten kritisiert wird, löscht in der Regel Hashtags von möglicherweise gefährlichen Challenges recht schnell. Zudem hat die App diese Woche angekündigt, "gefährliche Handlungen und Challenges" stärker in den Fokus der Moderation zu nehmen.

Grundsätzlich sehen die Nutzungsrichtlinien der großen Social Media-Apps alle ein Mindestalter vor, unter dem man die App nicht nutzen sollte. Bei TikTok liegt dies bei 13 Jahren, bei WhatsApp sogar bei 16 Jahren. Das durchzusetzen ist auch Aufgabe von Eltern und Erziehungsberechtigten. Diese sollten auch bei gefährlichen Mutproben ein Auge auf ihre Kinder haben. Diese können allerdings nicht nur von Social Media kommen, sondern eben auch ganz klassisch aus dem Freundeskreis.