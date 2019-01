04.01.2019, 11:05 Uhr

Weltweit an der Spitze: Südkorea hat das schnellste Internet

In keinem Land der Welt kann man so schnell und günstig surfen wie in Südkorea. Offiziell sind mehr als 99 Prozent der Haushalte vernetzt. Wie hat das Land geschafft, an der Weltspitze zu stehen?