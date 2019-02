Weltneuheit: Samsung stellt faltbares Smartphone vor

Samsung bezeichnet sein neues Smartphone "Galaxy Fold" selbstbewusst als eine komplett neue Kategorie, in der es bisher nichts Vergleichbares gibt. Und: In der Tat ist das "Galaxy Fold" das erste Gerät mit einem zusammenklappbaren Display. Dieses hat in zusammengeklappten Zustand eine Bildschirmdiagonale von 4,6 Zoll, aufgeklappt ist es dann 7,3 Zoll groß.

Das Besondere: Man kann ohne Unterbrechung vom kleinen auf den großen Bildschrim wechseln, zum Beispiel wenn man eine Karte auf dem Smartphone ansieht und diese größer betrachten möchte, reicht es, das Smartphone aufzuklappen und schon erscheint die Karte vergrößert auf dem Tablet.

USA bekommt Samsung Galaxy Fold ab April in den Handel - Auslieferung in Deutschland offen

Beeindruckend ist auch der Preis. So soll das "Galaxy Fold", das am 26. April in den USA eingeführt wird, 1.980 US-Dollar kosten. Genauer Zeitpunkt der Einführung und zugehöriger Preis für den deutschen Markt stehen noch nicht fest. Hier soll das "Galaxy Fold" im Laufe des zweiten Quartals 2019 in den Läden stehen.