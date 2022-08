Deutsche Nutzer des Nachrichtendiensts Telegram erhalten gelegentlich auch Nachrichten von Telegram selbst — meist stecken darin Informationen über Updates und neue Funktionen. Doch nun ist eine Nachricht der anderen Art aufgetaucht:

"Wir, das Telegram Team, bitten dich uns deine Meinung mitzuteilen, wie die Daten der deutschen Telegram-Nutzer mit den deutschen Behörden, einschließlich der deutschen Polizei (BKA), geteilt werden können (oder nicht)", beginnt die lange Nachricht.

Am Ende folgt eine Umfrage: Darin werden Nutzer gebeten, abzustimmen, ob Telegram Daten mit deutschen Behörden teilen solle, und wenn ja welche.

Kriminelle Aktivitäten auf Telegram?

Telegram steht bereits seit Jahren in der Kritik, Kriminellen eine Organisationsmöglichkeit zu bieten. So sind im Jahr 2022 Fälle bekannt geworden, in denen beispielsweise Krypto-Betrüger und Reichsbürger Straftaten über Telegram besprochen haben.

Das Bundeskriminalamt hat Anfang des Jahres eine "Telegram-Taskforce" eingerichtet, welche Telegram besser auf Straftaten durchleuchten soll. Auch hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Dienst mit der Abschaltung gedroht, sollte sich das Unternehmen nicht an deutsches Recht halten.

An welches Recht hält sich Telegram?

Telegram wurde 2013 in Russland gegründet und hat seinen Organisationssitz aktuell in Dubai. Als App, die auch in Deutschland operiert, muss sich Telegram jedoch auch an deutsches Recht halten — und dazu gehört eine Zusammenarbeit mit den Behörden.

Dennoch ist das Unternehmen in den letzten Jahren immer wieder damit aufgefallen, dass es Post von deutschen Behörden schlicht ignoriert hat.

Eigenen Angaben zufolge gibt Telegram bereits jetzt IP-Adressen und Telefonnummern von Terrorverdächtigen an deutsche Behörden weiter sofern ein Gerichtsbeschluss vorliegt. Nachrichten und Kontaktlisten soll es jedoch für sich behalten. Hält sich das Unternehmen an die Ergebnisse seiner Umfrage, könnte sich das bald ändern — und Telegram könnte in Zukunft mehr oder weniger Informationen an deutsche Behörden herausgeben.