Wegen Hass und Hetze: Bundesregierung spricht mit Telegram

Telegram hat seinen Sitz in Dubai und ist damit nicht greifbar für westliche Regierungen. Auf Anfragen oder Bußgeldbescheide hatte das Unternehmen in der Vergangenheit einfach nicht reagiert. Da sich für die deutsche Politik aber immer klarer abzeichnete, dass gerade auf Telegram Hass und Hetze bis hin zu Mordaufrufen stattfinden, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Druck erhöht.

Sie war zwar zuletzt von ihrer Drohung, den Dienst in Deutschland notfalls zu sperren, zwar wieder abgerückt. Doch sie hatte angekündigt, alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen. Um an Telegram heranzukommen, hatte die Ministerin zum Beispiel mit Frankreich und den Niederlanden Kontakt aufgenommen. Das scheint gewirkt zu haben. Das Unternehmen hat erstmals direkt mit dem Bundesinnenministerium gesprochen, wie Faser über Twitter bekannt gegeben hat.