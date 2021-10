Wegen Corona: In den Firmen wächst die Angst vor Hackern

Die Angst vor Hackern ist groß und sie hat durch die Pandemie noch zugenommen. Die Sorge lässt sich in Zahlen fassen, die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY bei einer Studie in 500 deutschen Firmen ermittelt hat. So gab es in den letzten zwei Jahren bei 44 Prozent der Unternehmen konkrete Hinweise auf einen Cyberangriff. Und wiederum fast ein Drittel dieser Firmen beobachtete eine gesteigerte Anzahl an Attacken während der Pandemie.

Wegen Corona: Überstürzt ins Homeoffice

Hintergrund: Unternehmen mussten Beschäftigte zu Beginn und während der Pandemie von heute auf morgen nach Hause schicken, hatten kaum Zeit für entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Entsprechend mulmig ist vielen Firmenchefs nun zumute. Denn für Cyberkriminelle ist es in der Regel viel einfacher, ein Heimnetzwerk (über das ja oft die ganze Familie ins Internet geht) zu knacken als ein gut abgeschottetes Firmennetzwerk. Fast zwei Drittel der Firmenchefs schätzen das Risiko, Opfer von Cyberangriffen oder Spionage zu werden, als "sehr" oder "eher hoch" ein – soviel wie in keiner EY-Befragung zuvor. Und mehr noch: alle Befragten gehen davon aus, dass die Gefahr künftig weiter zunehmen wird.

Viele haben bereits Bekanntschaft mit Hackern gemacht

Gerne sprechen Firmen, die Opfer von Hackerangriffen geworden sind, nicht über ihre Erfahrungen. Man befürchtet Imageschäden, wenn das eigene Netzwerk gekapert wurde. Die Erkenntnisse von EY sind schon deshalb sicher nicht lückenlos, dennoch ergeben sich ein paar recht klare Trends. In der Befragung gab fast jedes zweite betroffene Unternehmen an, von organisierten Kriminellen attackiert worden zu sein. Vor zwei Jahren waren erst 16 Prozent der Angriffe dieser Gruppe zugeschrieben worden.

Dabei geht es meist um Ransomware-Angriffe. Das heißt, die Kriminellen suchen sich zahlungsfähige Firmen heraus und sperren deren Netzwerke, indem sie sie verschlüsseln. Um die Daten wieder freizubekommen müssen die Unternehmen Lösegeld zahlen. Hierbei werden nicht selten mehrere Millionen Euro verlangt und auch bezahlt.

Politische Hacker und Cyberwar als Bedrohung

Auf Platz zwei der am meisten gefürchteten Täter folgen EY zufolge sogenannte "Hacktivisten" - politisch motivierte Hacker, die ihre Attacken aus Protest oder zur Erreichung bestimmter ideologischer Ziele verüben. Der Anteil dieser Hacking-Vorfälle stieg in den vergangenen zwei Jahren auf 18 Prozent. Auf Rang drei der wahrgenommenen Gefahrenquellen stehen ausländische Geheimdienste. In diese Kategorie fielen zwar gerade mal fünf Prozent der registrierten Angriffe. Die Angst vor Angriffen durch andere Staaten ist dennoch groß in den Führungsetagen.