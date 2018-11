Was wollen die gelben Westen in Deutschland?

Die Frage allerdings ist, ob diese Bewegung tatsächlich die Breite der Bevölkerung erreichen wird. In Hamburg hatten sich Aktivisten in gelben Westen vor einem Apple-Store versammelt; es kamen gerade einmal zehn Menschen – und, auch hier, ein Hund. In den Telegram-Gruppen schreiben Gelbwestler immer wieder, dass sie in ihrem Ort die einzigen sind, die eine Warnweste tragen und auf Facebook wechseln sich Bilder von machtvollen Demonstrationen in Frankreich ab mit denen eher trauriger Aufläufe in Deutschland. Und so werden Autofahrer vermutlich auch in Zukunft noch in den Genuss unblockierter Zebrastreifen kommen.