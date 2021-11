Was TikTok so erfolgreich macht

"Ich habe das immer so ein bisschen abgetan, als Plattform für Tanz - und Sing-Content und habe gedacht, dass es keinen Platz für ernstere Themen wie Steuern gibt", erzählt Fabian Walter, ein Steuerberater aus Freiburg, der sich auf TikTok @Steuerfabi nennt. Trotzdem versucht der Mittdreißiger im April 2020 sein Glück und lädt ein Video zu einem Steuerthema hoch. Seitdem ist von @Steuerfabi jeden Tag ein weiteres Video hinzugekommen. Mal geht es um Paragraph 8b Kapitalertragssteuergesetz mit einer vermögensverwaltenden GmbH, dann wieder um die Frage, wie viel von seinem Laptop man von der Steuer absetzten kann.

TikTok erinnert an Fernsehen

@Steuerfabi schafft es in kurzen Clips die Feinheiten des deutschen Steuerrechts zu erklären. Wobei er es mittlerweile in bisschen einfacher hat. Anfangs durften Videos auf TikTok nur 15 Sekunden lang sein, dann wurde die Maximallänge auf eine Minute ausgedehnt. Mittlerweile können Videos auch drei Minuten lang sein. So oder so: TikTok-Videos sind "snackable", sie sind also so leicht konsumierbar, wie eine Chipstüte. TikTok-Clips kann man schauen, während man im Aufzug steht, auf der Rolltreppe fährt oder darauf wartet, dass die Fußgänger-Ampel auf Grün schaltet. Man muss dabei nicht besonders viel machen, Videos, die man mag, schaut man zu Ende, Videos, die man nicht mag, wischt man weg. Es erinnert an zappen. Zappen auf Speed.

Der Algorithmus entscheidet, welche Clips durch die Decke gehen

Kernstück der Videoplattform ist ein Algorithmus, dem geradezu unheimliche Kuratierungsfährigkeiten nachgesagt werden. Angeblich muss man nur ein paar Minuten TikTok glotzen und schon präsentiert einem die App genau das, was man sehen möchte. Und anders als bei Facebook, Twitter oder Instagram muss man dazu niemandem folgen. TikTok weiß, was einem gefällt - ganz ohne "gefällt mir"-Buttons. Der Sehnsuchtsort vieler TikTok-Influencer ist hierbei die sogenannte 4You-Page, wenn man so will die Startseite von TikTok.

"Das Gute ist natürlich, dass jedes Video viral gehen kann", erzählt Saskia Bidel, alias @Besassique. Die TikTok-Videos der 24-Jährigen wurden insgesamt fast 80 Millionen mal geliked. "Bei Instagram hat man immer so eine kontinuierliche Like - und Impressionenanzahl und bei TikTok, da kann es schon sehr stark schwanken. Von viral bis zu totalem Flop kann da alles dabei sein", so Bidel. Bei TikTok sei es nicht so wichtig, wie viele Follower oder Abonnenten man habe, jeder könne einen viral Hit landen. Man müsse sich deswegen immer wieder neu erfinden, um auf TikTok erfolgreich zu sein.

Wie stimmt man als Creator den TikTok-Algorithmus gnädig?

Saskia Bidel macht auf TikTok vor allem Bastel - und DIY-Videos. Sie zeigt, wie man Glückskekse macht, ausgeleierte Haargummis verkleinert, einen Antistressball bastelt, einen Schminktisch richtig aufräumt und lästige Pickel loswird. Der Auftritt von @Besassique ist hochprofessionell, die Videos sind sehr gut gemacht. @Besassique schafft es ihre Zielgruppe, sprich: jüngere Frauen, passgenau anzusprechen.

Mancher ihrer Videos haben "nur" ein paar Tausend Aufrufe. Aber dann gibt es auch wieder richtige Blockbuster, wie ein Clip, in dem Saskia eine Valentinskarte bastelt. Zack, fünf Millionen Views - so viel wie die Einschaltquote der Sportschau. "Jeder, der sagt, dass er nicht überlegt, wie er den Algorithmus am besten knackt, erzählt wahrscheinlich nicht die Wahrheit", so @Besassique im Gespräch mit BR24. "Man steckt ja ganz viel Liebe und Zeit in die Videos und möchte ja dann, dass sie gesehen werden". Dem Algorithmus zu gefallen und sich selbst treu zu bleiben, ist dabei manchmal ein Spagat.

Der Algorithmus bleibt ein gut gehütetes Geheimnis

Wie genau der TikTok-Algorithmus tickt, ist ein gut gehütetes Unternehmensgeheimnis. "Vermutlich handelt es sich auch nicht um nur einen Algorithmus, sondern eine ganze Reihe von Algorithmen", vermutet Marcus Bösch, der den Newsletter understanding-tiktok.com schreibt. Vielleicht sei der Algorithmus am Ende aber auch unspektakulärer, als man denkt: "Wie jede andere App auch trackt TikTok natürlich das Nutzerverhalten und durch das konstante Anschauen von Inhalten füttert man den Algorithmus", so Bösch.

Dass TikTok seine Menge über die TikTok-Nutzer weiß, könnte aber womöglich auch heißen, dass auch China einiges über die TikTok-Nutzer weiß. Denn Bytedance, die Firma hinter TikTok ist ein chinesisches Unternehmen. Immer wieder wird TikTok deswegen misstrauisch beäugt. Immer wieder ist die Rede davon, dass die Daten von westlicher Nutzern der chinesischen Regierung in die Hände fallen könnten. Donald Trump wollte TikTok in den USA deswegen kurzerhand verbieten. Ebenso gibt es immer wieder Gerüchte über Zensur, darüber, dass beispielsweise für Inhalte für die LGBTQ-Community, worunter auch Homosexuelle oder Transpersonen fallen, vom Algorithmus aussortiert werden.

Zumindest wenn es um den Datenschutz geht, ist Markus Bösch die Kritik manchmal zu schlicht: "Viele bedenkliche Mechanismen finden wir auch bei Facebook und Instagram. Daran hat man sich offensichtlich im Gegensatz zu diesem neuen Akteur aber offenbar bereits gewöhnt", so der TikTok-Experte.

Fake News-Schleuder TikTok?

Vielleicht ist das Problem also gar nicht unbedingt, dass TikTok aus China kommt. Aber dass es bei TikTok Probleme gibt, das kann man schwer bestreiten. Es sind Probleme, die man auch auf anderen Plattformen antrifft, etwa Desinformation und politischen und religiösen Extremismus, auf TikTok tummeln sich zum Beispiel auch Salafisten.

Die entscheidende Frage ist: Ist das Problem auf TikTok größer? Möglicherweise. Denn dass die Videos von Unbekannten ohne viele Follower plötzlich zu Hit werden können, kann auch dazu führen, dass Inhalte, die aus gutem Gründen eher am Rand der Gesellschaft zu finden sind, plötzlich in den eigenen TikTok-Stream geschwemmt werden. Hinzu kommt, dass TikTok immer größer und damit interessanter wird für alle, die Desinformation verbreiten wollen.

TikTok vs. Facebook & Co.: Konkurrenz belebt das Geschäft

TikTok erinnert mich ein wenig an die Anfangszeit von YouTube, als der damalige Slogan der Videoplattform, nämlich "Broadcast yourself", noch ernst genommen wurde. Damals hat jeder einfach losgelegt, egal ob im Hintergrund noch ein Stapel Bettwäsche lag oder die Mama unvorteilhaft durch Bild latschte. Das war neu, das war aufregend, so wie heute TikTok neu und aufregend ist.

Kein Wunder also, dass TikTok vor allem YouTube angreift mit immer längeren Videos. Aber nicht nur das: TikTok will hoch hinaus, will auch Live-Plattform werden und Shopping-Features anbieten, experimentiert mit Games und Virtual Reality. Natürlich: Andere Unternehmen, allen voran Facebook, kopieren TikTok, aber bislang hat das dem Original aus China nichts anhaben können. Und egal, wie man zu TikTok steht, so hat der Erfolg auch eine gute Seite, denn Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Und Konkurrenz zu großen Monopolisten kann es nie genug geben, gerade im Internet.

