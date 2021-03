Was steckt hinter der Social-Media-Kampagne für Sputnik V?

Wer durch die Werbung den Account von Sputnik V besucht, stößt auf eine ständig aktualisierte Liste von positiven Nachrichten und Meinungen über den russischen Impfstoff. Ein Tweet feiert in Großbuchstaben das Näherrücken eines Einsatzes von Sputnik V in Österreich, in einem anderen berichtet der russische Kosmonaut Oleg Artemyev davon, wie gut seine Impfung mit Sputnik V verlief. Alle Tweets sind auf Englisch verfasst, oft in Umgangssprache und mit Emojis. Es soll ein möglichst breites Publikum angesprochen werden - nicht unbedingt Fachleute oder Menschen aus der Politik.

Wer steckt hinter dem Account?

Die Social Media-Accounts von Sputnik V, sowie die dazugehörige Website, gehören zwei Organisationen: Dem Gamaleja-Institut in Moskau, welches den Impfstoff entwickelt hat und dem Russian Direct Investment Fund - einem Investmentfonds, der vom russischen Staat verwaltet wird. Bedeutet: Das Geld für die Kampagne stammt letztlich aus staatlichen Organen Russlands.

Im November 2020 kündigte der Russian Direct Investment Fund die Kampagne in einer Pressemitteilung an. Man wolle mit der Kampagne "aktuelle Informationen über unseren Impfeinsatz für ein weltweites Publikum zur Verfügung stellen", so Kirill Dmitriev, der CEO des Russian Investment Funds. "Wir laden alle Menschen aus verschiedenen Ländern ein, sich unserer Kampagne anzuschließen und unseren #SputnikV-Impfeinsatz zu unterstützen."

Diese Kampagne startete bereits Monate bevor Sputnik V offiziell für eine Freigabe in Europa eingereicht wurde.

Die Kampagne zielt auf Europa

Nun ist klar: Deutschland ist eines der Hauptziele der Kampagne. Die Sputnik V-Werbung wird auf Twitter nämlich explizit an Personen ausgespielt, die sich in Deutschland befinden. Während Informationen über andere Impfstoffe in Deutschland über Presse und offizielle Stellen verbreitet werden, möchte der russische Impfstoff seinen eigenen Informationskanal etablieren.

Public Diplomacy oder Propaganda?

Sarah Pagung, Associate Fellow an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, beobachtet die Social Media-Aktivitäten von Sputnik V schon seit einer Weile. Für sie verfolgt die Kampagne mehrere Zwecke: "Zum einen, das Image des Impfstoffes aufzupolieren, der vor allem durch die frühe Zulassung gerade in Europa ja massiv gelitten hat." Tatsächlich hatte Russland mit dem Einsatz von Sputnik V bereits im August 2020 begonnen - trotz wohl unzureichender Tests.

Gleichzeitig geht es aber auch um das Image von Russland selbst. Für Sarah Pagung ist die Sputnik V-Kampagne ein klassisches Beispiel für russische Public Diplomacy: "Die Kommunikation eines Staates mit der Bevölkerung eines anderen Staates, um das eigene Land positiv darzustellen."

Nur: Wie legitim ist ein solches Vorgehen? Über die Sicherheit von Impfstoffen entscheiden in Europa die dafür zuständigen Institute und Behörden, nicht die allgemeine Bevölkerung. "Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Unterschied zwischen Public Diplomacy und Propaganda umstritten", sagt Pagung. "Es gibt Leute, die sagen, Public Diplomacy sei quasi nur ein positives Wort für Propaganda."

Für Russland ein Wettbewerb?

Besonders brisant: Es stehen Vorwürfe im Raum, dass die russische Kampagne nicht nur daraus besteht, den eigenen Impfstoff zu loben, sondern auch darin, andere Impfstoffe zu kritisieren. Erst vor kurzem teilte der Sputnik V-Account etwa einen Artikel über einen möglichen Zusammenhang zwischen seltenen Blutgerinnseln und der AstraZeneca-Impfung.