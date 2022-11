Was steckt hinter der Entlassungswelle bei Tech-Unternehmen?

Metas Absturz ist außergewöhnlich, allerdings haben auch viele andere Tech-Konzerne an Wert verloren. Der Technologie-Index NASDAQ hat seit Anfang des Jahres gut ein Drittel an Wert eingebüßt, was auch mit den steigenden Zinsen zusammenhängt, die vor allem auf die Kurse von kapitalintensiven Wachstumsunternehmen drücken. Hinzu kommt, dass manche Branchen besonders gebeutelt werden, etwa der e-commerce.

Während Corona boomte der Online-Handel, Unternehmen füllten ihre Lager und stellten mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Nun aber sorgen Inflation und Rezessionsängste dafür, dass die Online-Kauflaune verflogen ist. Shopify etwa, ein Unternehmen, das e-commerce-Software vertreibt, hat zweitweise über 80 Prozent an Wert verloren. Im Sommer mussten 10 Prozent der Shopify-Mitarbeiter gehen. Der deutsche Gründer des Unternehmens Tobias Lütke gab sich in einem Brief an die Mitarbeiter selbstkritisch. Man habe gedacht, dass der Boom im Online-Shopping auch nach Corona anhalten würde, doch diese Annahme sei rückblickend gesehen falsch gewesen.

Twitter will sich von der Hälfte seiner Mitarbeiter trennen

Sogar Unternehmen wie etwa Microsoft, die an sich noch stattliche Gewinne einfahren, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen - und viele andere Unternehmen haben zumindest einen Einstellungsstopp verkündet. Doch kein Unternehmen hat so sehr mit seinen Entlassungen die Schlagzeilen bestimmt wie Twitter. Der neue Eigner Elon Musk kündigte letzten Freitag an, die Hälfte der Belegschaft entlassen zu wollen. Betroffen war unter anderem Experten für Ethik und Menschenrechte bei Twitter.